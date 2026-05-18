La mística ricotera volverá a sentirse en San Juan el próximo sábado 23 de mayo, cuando Rey Garufa y sus Timadores desembarque nuevamente en la provincia para presentar un show dedicado al universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La cita será desde las 22 en la Sala Hugo, donde la banda repasará clásicos históricos, canciones menos habituales y material inédito del repertorio ricotero.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Santiago Nuñez, voz del grupo, adelantó que el recital tendrá una propuesta distinta a la de su primera visita a la provincia.

“Se viene fuerte esta fecha de San Juan. Después del primer éxito que tuvimos en Hugo, vamos con temas obras cumbres más inéditos”, señaló el músico.

Según explicó, el repertorio incluirá “los mejores temas de cada disco” junto a canciones que quedaron fuera de álbumes oficiales y que mantienen un fuerte valor simbólico para los seguidores de Los Redondos.

“San Juan es un público muy ricotero”

La banda recordó además el vínculo especial que construyó con el público local tras su anterior presentación, una fecha que había sufrido postergaciones por problemas climáticos y de logística.

“Por suerte quedó todo muy lindo, pudimos ir y estar con la gente de San Juan. Es un público muy ricotero y muy apasionado”, afirmó Santiago.

El cantante también destacó que muchos fanáticos sanjuaninos acompañaron históricamente las distintas presentaciones del Indio Solari en otras provincias. “Había gente que me decía ‘yo los vi en Mendoza’, ‘yo los vi en Junín’ o cuando tocaron en Tandil. Nos encontramos con muchos amigos de lejos”, recordó.

Un repertorio pensado especialmente para San Juan

Uno de los puntos fuertes del show será la inclusión de canciones menos frecuentes dentro del repertorio habitual de la banda tributo.

“La lista de San Juan me levanté un día y la hice yo tema por tema”, contó Santiago, quien destacó el trabajo musical del grupo para recrear canciones complejas y grabaciones poco conocidas.

Entre los temas mencionados aparecen “Ladrón de Miserere”, “Un Pacman en el Savoy”, “Noticias de ayer” y “La murga de la Virgencita”.

“Uno se encariña y les da esa nostalgia. Qué bueno volver a meter ciertos temas”, expresó.

El fenómeno ricotero y las nuevas generaciones

Durante la entrevista, el músico también se refirió al crecimiento de público joven en los recitales de Rey Garufa y sus Timadores.

“Cada vez hay más público joven. Nos preguntan si pueden entrar menores y te encontrás desde alguien que vio a Los Redondos hasta chicos que nunca pudieron ver al Indio en vivo”, explicó.

Para Santiago, el fenómeno trasciende generaciones y sigue despertando una conexión difícil de explicar.

“Creo que el Indio generó un enigma donde la gente encuentra algo en qué pensar. Nunca dijo exactamente qué quería decir y eso hace que cada uno viva las canciones de una manera distinta”, reflexionó.

Finalmente, invitó al público sanjuanino a sumarse a la nueva presentación: “El que fue la primera vez va a volver porque vamos a cambiar casi toda la lista. Y para el que no fue, es una muy buena oportunidad para vivirlo por primera vez”.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de PlayTicket y en Farmacia Echegaray.