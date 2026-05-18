La semana comienza con temperaturas bajas en San Juan y los sanjuaninos tendrán que salir de casa bien abrigados durante la mañana de este lunes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima prevista para este 18 de mayo será de apenas 2°C, en una jornada marcada por el frío y el cielo despejado.

Durante la madrugada, el tiempo se mantendrá estable, con viento leve del sector sudoeste y sin probabilidades de precipitaciones.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento. Por la mañana, el termómetro alcanzará los 5°C, mientras que el cielo se presentará ligeramente nublado y el viento rotará hacia el sur, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La tarde será el momento más agradable del día. El pronóstico anticipa cielo completamente despejado y viento norte, condiciones que permitirán que la máxima llegue a los 16°C.

Hacia la noche, el frío volverá a sentirse con fuerza en la provincia. La temperatura descenderá hasta los 11°C y se espera calma ambiental, con viento suave del sudoeste.

Además, el reporte oficial indicó que no hay probabilidades de lluvia ni alertas por ráfagas fuertes para este inicio de semana en San Juan.