La Divisional B del futsal sanjuanino puso primera en sus cuartos de final del Torneo Apertura. Con partidos cargados de emoción y resultados sumamente ajustados, los equipos comenzaron a diagramar su camino hacia la máxima categoría, buscando un lugar en la historia grande del ascenso local.

En una jornada de alta intensidad, los resultados registrados este miércoles por la noche fueron los siguientes: Estrella Jrs 3 - 2 La Granjah, Trinidad 3 - 1 Punteto, Villa Hipódromo 5 - 3 San Ricardo y Colón Junior 4 - 2 Don Bosco.

Es importante destacar que, bajo el formato actual, los ganadores de los encuentros de ida ya sumaron 3 puntos. De cara a los partidos de vuelta, el reglamento establece que aquellos equipos que ganaron el primer duelo clasificarán a semifinales si logran una nueva victoria o incluso empatan en el marcador final, sin importar la cantidad de goles convertidos.

En contrapartida, si los resultados de vuelta fueran adversos para los ganadores de la ida, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal, una instancia que añade un plus de nerviosismo y emoción a esta etapa del campeonato.

La relevancia de este Torneo Apertura es total. El campeón del certamen deberá enfrentar posteriormente al ganador del Torneo Clausura en una finalísima. Ese duelo será el que determine quién obtendrá el tan ansiado ascenso a la Primera División de la edición 2026, una meta que motiva a todos los protagonistas del futsal de ascenso. La semana próxima será decisiva para conocer a los cuatro semifinalistas que seguirán soñando con el objetivo.