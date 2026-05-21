En un acto formal realizado este jueves 21 de mayo de 2026, se confirmó que la empresa Naturgy mantendrá el control total de la concesión del servicio eléctrico en la provincia de San Juan por un nuevo periodo de 10 años. La definición se produjo luego de que se declarara desierto el Concurso Público Internacional N° 01/2026, destinado a la venta del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora. Pese a las especulaciones previas y al interés mostrado por una firma privada que llegó a comprar los pliegos, no se presentaron ofertas formales durante la apertura de sobres realizada en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

El fin del misterio sobre el nuevo interesado

Durante las últimas semanas, el proceso licitatorio había generado una notable expectativa en el sector empresarial y en la opinión pública. Una compañía denominada Yaguarete Energía había adquirido el pliego de bases y condiciones por un valor de $260.000.000 y solicitó formalmente una prórroga en el cronograma oficial. Esta petición obligó a las autoridades provinciales a postergar el acto administrativo de apertura del "Sobre N° 1" mediante la Circular N° 3, lo que alimentó rumores sobre una posible salida de Naturgy de la provincia.

Sin embargo, en el acto de este jueves, quedó revelado que Yaguarete Energía no hizo efectiva su presentación. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, explicó que, aunque la firma pidió condiciones para la venta del paquete mayoritario, el proceso concluyó sin oferentes. Al no existir competencia, el mecanismo legal establece la devolución de la oferta a la empresa actual, que seguirá operando "como hasta ahora".

Un procedimiento estipulado por contrato

La puesta a disposición del mercado del 51% de las acciones de la concesionaria no respondió a una sanción o crisis, sino a un mecanismo ordinario previsto en el contrato de concesión original. Según explicó Ferrero, el contrato establece que, al cumplirse un "periodo de gestión" (cada 10 años), la titularidad de la mayoría accionaria debe ser sometida a un concurso público internacional para permitir el ingreso de nuevos actores si estos superan la propuesta de la actual operadora.

Este escenario ya tiene un antecedente directo: en el año 2011, cuando finalizó el primer periodo de gestión, tampoco se presentaron interesados, lo que permitió que la empresa continuara con el control del servicio. Con el resultado de este jueves, Naturgy se asegura una década más al frente de la red eléctrica sanjuanina, extendiendo su gestión hasta un periodo que concluirá diez años antes del vencimiento final del contrato de concesión.

Sin cambios para los usuarios sanjuaninos

Desde el punto de vista operativo, la continuidad de Naturgy implica que la prestación del servicio para los usuarios de San Juan no sufrirá modificaciones inmediatas derivadas de este proceso administrativo. La empresa deberá seguir cumpliendo con todas las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias vigentes bajo la supervisión del EPRE.

Las autoridades del organismo regulador habían enfatizado previamente que cualquier nuevo interesado debía demostrar una "solidez técnica y financiera" acorde a la responsabilidad de asumir las inversiones necesarias para el desarrollo provincial. Al retirarse el único competidor potencial, Naturgy recuperó sus garantías y reafirmó su compromiso de inversión en la provincia, en un contexto donde recientemente se habían registrado quejas de usuarios por cortes de luz que motivaron descargos por parte de la empresa ante amenazas de sanción.

Perspectivas a futuro

El próximo concurso internacional para la titularidad de las acciones se llevará a cabo en el año 2036. Hasta entonces, la estabilidad contractual está garantizada. Naturgy, cuyos directivos estuvieron presentes en el acto de apertura de sobres, continuará asumiendo el riesgo empresario de la distribución eléctrica.

Este proceso cierra un capítulo de incertidumbre que había movilizado a los "pesos pesados" de la industria eléctrica nacional, quienes siguieron de cerca el pedido de prórroga de Yaguarete Energía. Finalmente, el mercado no presentó una alternativa que desplazara a la actual operadora, consolidando así el dominio de Naturgy sobre el suministro de energía en San Juan por un total de tres décadas de gestión ininterrumpida desde sus inicios