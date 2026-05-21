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River sufre cuatro bajas de peso para la gran final del Torneo Apertura
POR REDACCIÓN
El "Millonario" ya tiene la mente puesta en la gran final del Torneo Apertura. Tras el agónico empate ante Bragantino por Copa Sudamericana, el plantel que conduce Eduardo Coudet se prepara para viajar a Córdoba y enfrentar a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, la confianza del entrenador choca de frente con una realidad física alarmante: el equipo no podrá contar con cuatro jugadores fundamentales.
El parte médico de un plantel exhausto
La intensa seguidilla de partidos entre abril y mayo dejó secuelas profundas. El desgaste físico y las lesiones han dejado al cuerpo técnico sin la posibilidad de elegir a su once ideal:
- Gonzalo Montiel: El lateral sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo tras la semifinal ante Rosario Central y deberá afrontar al menos tres semanas de recuperación.
- Sebastián Driussi: El delantero padece un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará un mes fuera de las canchas.
- Aníbal Moreno: El mediocampista también presenta un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque de menor grado. Se perderá la final, pero llegaría para la pretemporada.
- Matías Viña: El uruguayo, de gran despliegue en la semifinal, sufrió un desgarro en el aductor derecho en la previa al último choque copero y tiene 21 días de baja.
El optimismo de Coudet
A pesar del panorama adverso, el "Chacho" mantiene la calma y apuesta al factor anímico de sus dirigidos: "Hay que prepararnos de la mejor manera, recuperar a los que jugaron hoy y después tocará jugar la final, que no es nada fácil. Vamos a estar juntos de acá al domingo y tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien".
El entrenador ahora deberá apelar al ingenio y a la profundidad de su banco de suplentes para conformar una estructura competitiva ante un Belgrano que llega con la ambición a tope. River buscará coronar un semestre cargado de exigencias con el título del Apertura, demostrando que, más allá de las ausencias, su convicción permanece intacta.