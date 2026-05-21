El "Millonario" ya tiene la mente puesta en la gran final del Torneo Apertura. Tras el agónico empate ante Bragantino por Copa Sudamericana, el plantel que conduce Eduardo Coudet se prepara para viajar a Córdoba y enfrentar a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, la confianza del entrenador choca de frente con una realidad física alarmante: el equipo no podrá contar con cuatro jugadores fundamentales.

El parte médico de un plantel exhausto

La intensa seguidilla de partidos entre abril y mayo dejó secuelas profundas. El desgaste físico y las lesiones han dejado al cuerpo técnico sin la posibilidad de elegir a su once ideal:

Gonzalo Montiel: El lateral sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo tras la semifinal ante Rosario Central y deberá afrontar al menos tres semanas de recuperación.

Sebastián Driussi: El delantero padece un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará un mes fuera de las canchas.

Aníbal Moreno: El mediocampista también presenta un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque de menor grado. Se perderá la final, pero llegaría para la pretemporada.

Matías Viña: El uruguayo, de gran despliegue en la semifinal, sufrió un desgarro en el aductor derecho en la previa al último choque copero y tiene 21 días de baja.

El optimismo de Coudet

A pesar del panorama adverso, el "Chacho" mantiene la calma y apuesta al factor anímico de sus dirigidos: "Hay que prepararnos de la mejor manera, recuperar a los que jugaron hoy y después tocará jugar la final, que no es nada fácil. Vamos a estar juntos de acá al domingo y tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien".

El entrenador ahora deberá apelar al ingenio y a la profundidad de su banco de suplentes para conformar una estructura competitiva ante un Belgrano que llega con la ambición a tope. River buscará coronar un semestre cargado de exigencias con el título del Apertura, demostrando que, más allá de las ausencias, su convicción permanece intacta.