Emilia Mernes reveló la charla que tuvo con Duki sobre tener un hijo

Emilia Mernes regresó a la actividad en sus redes sociales luego de un periodo difícil marcado por tensiones con Tini Stoessel. Tras recibir comentarios negativos que la afectaron emocionalmente, la joven comenzó a interactuar nuevamente en X y TikTok. En las últimas horas, la cantante habilitó una caja de preguntas en Instagram buscando recomendaciones literarias, pero sus fanáticos aprovecharon para indagar sobre su vida personal y su relación con el cantante.

Entre los mensajes recibidos, uno de los seguidores le consultó directamente: "¿Para cuándo el hijo con Mauro?". Lejos de molestarse por la insistencia sobre su intimidad, la artista optó por una respuesta cargada de humor. Para ello, recreó un meme muy popular en internet donde utiliza el audio de Juana Viale diciendo: "Basta, ¿no entendés lo que es basta vos?".

Esta reaparición ocurre en un contexto donde Tini Stoessel también hizo su descargo sobre el conflicto previo, asegurando que "Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó". El gesto de Emilia fue celebrado por su comunidad, que notó a la cantante mucho más relajada tras varios días de ausencia. La viralización de su video confirmó que la artista recuperó las ganas de interactuar con su audiencia mientras deja atrás las polémicas mediáticas.