Asalto en Concepción: hay dos acusados de abusar de la madre e hija, y el otro quedó desvinculado

NOTA DEL EDITOR Importante La identidad del tercer detenido se reserva porque el acusado será sometido a una rueda de reconocimiento

La Justicia sanjuanina avanzó con la formalización de la investigación penal contra dos jóvenes acusados de protagonizar un brutal episodio ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda del departamento Capital, donde una mujer mayor de edad y una adolescente fueron víctimas de un violento asalto seguido de graves agresiones sexuales.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el plazo de 12 meses y prisión preventiva por seis meses para los imputados Agustín Vila y Thiago Narváez. El planteo fue admitido por el juez interviniente, quien hizo lugar a ambas medidas requeridas por la fiscalía.

Desde la Unidad Fiscal interviniente remarcaron la extrema gravedad del caso y agradecieron el tratamiento respetuoso de la información, al considerar que ello contribuye al resguardo de las víctimas y al avance de la investigación judicial.

Según la reconstrucción presentada en audiencia, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado cuando tres sujetos ingresaron a una vivienda tras escalar y acceder al inmueble donde descansaban sus ocupantes. En el lugar se encontraban una mujer adulta, una menor de edad y un niño de ocho años que, si bien fue despertado, no sufrió agresiones físicas ni sexuales.

La acusación sostiene que los atacantes desplegaron un escenario de violencia extrema que se extendió por más de una hora. La fiscalía describió agresiones sexuales cometidas contra ambas mujeres, además de golpes, sometimientos y lesiones en distintas partes del cuerpo. A esto se sumó la sustracción de pertenencias y efectos patrimoniales del domicilio.

Las calificaciones penales atribuidas a Vila y Narváez comprenden robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, mediante escalamiento y uso de armas. Asimismo, enfrentan cargos por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la participación de tres personas y el empleo de armas, además de abuso sexual con acceso carnal bajo las mismas circunstancias agravantes.

La ampliación de la acusación se produjo luego de la realización de una cámara Gesell a la menor y de la ampliación de denuncia presentada por la madre de la adolescente, diligencias que permitieron incorporar nuevos elementos sobre los abusos sufridos y ampliar el encuadre legal de los hechos.

Durante la audiencia también se aclaró la situación de Valentín Tello, quien había sido trasladado tras un allanamiento realizado el sábado debido a que en una habitación del domicilio donde se encontraba apareció un DNI perteneciente a la propietaria de la vivienda atacada.

Sin embargo, la fiscalía explicó que las medidas investigativas posteriores, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y otras actuaciones probatorias, no permitieron establecer una vinculación concreta de Tello con el asalto ni con los abusos denunciados. Por esa razón, no fue formalizado y quedó desvinculado del expediente.

En contraste, los investigadores sostienen que quien sí habría participado del ataque es el hermano de Juan Valentín Tello, identificado por sus iniciales por tratarse de un menor de edad. Según lo expuesto por la fiscalía, el adolescente integra el grupo señalado como autor del hecho y, hasta el momento, permanece prófugo mientras continúan las medidas destinadas a lograr su localización y captura.

La causa continuará bajo un plazo de investigación de un año, mientras Vila y Narváez seguirán detenidos con prisión preventiva por seis meses.