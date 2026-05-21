La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no da respiro y, en las oficinas del predio de la AFA en Ezeiza, Lionel Scaloni termina de pulir los últimos detalles de la delegación que defenderá el título logrado en Qatar. La novedad de último momento es que el cuerpo técnico evalúa seriamente viajar con 27 futbolistas, sumando a Santiago Beltrán, el arquero de River Plate, para que trabaje a la par del grupo.

Beltrán tiene un gran presente en River.

El rol del jugador 27

La estrategia no es nueva para el ciclo Scaloni. Tal como sucedió en el último Mundial con Federico Gómez Gerth, la idea es contar con un cuarto arquero que funcione como sparring y soporte para los trabajos específicos de entrenamiento. "No descarto que Scaloni lleve 27 jugadores. Existe la posibilidad concreta de que Santiago Beltrán sea el jugador 27", informaron fuentes cercanas a la selección.

Beltrán, de gran presente en el "Millonario", se incorporaría a la delegación tras la final del Torneo Apertura que River disputará ante Beltrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Eduardo Coudet, técnico del club de Núñez, ya habría dado el visto bueno, liberándolo de su compromiso por Copa Sudamericana ante Blooming.

Contexto y certezas

La decisión de convocar a un arquero extra toma relevancia tras la preocupación que generó una molestia física del "Dibu" Martínez en la reciente final de la Europa League, aunque desde el entorno albiceleste aclararon que el arquero del Aston Villa llegará en condiciones óptimas a la cita mundialista.

La nómina definitiva debe ser presentada formalmente el próximo 30 de mayo. Mientras tanto, el seleccionado se prepara para su viaje a Kansas, donde instalará su búnker oficial. Previo al debut ante Argelia, el 16 de junio, Argentina disputará dos pruebas de fuego: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio frente a Islandia en Alabama.

Una lista con sorpresas

El proceso de Scaloni, que ha mantenido un hermetismo característico, ha dejado varias sorpresas en la prelista de 55 nombres. Figuras como Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Zaid Romero (Getafe) y Mateo Pellegrino (Parma) irrumpieron como apuestas frescas del entrenador para un plantel que mezcla la experiencia de los campeones del mundo con la ambición de nuevas piezas que buscan ganarse un lugar en la historia grande del fútbol argentino.