La expectativa por las celebraciones patrias en San Juan alcanzó un punto máximo este jueves 21 de mayo, cuando una multitud se congregó en las puertas del Teatro del Bicentenario. Desde las 10:00 horas, las filas para obtener tickets gratuitos para la obra “Hilos de Revolución” evidenciaron que la Gala Patria se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario local. Según confirmaron desde la organización, la demanda fue tal que las invitaciones para la función del 24 de mayo se agotaron en tiempo récord, quedando disponibles únicamente las correspondientes al 25 de mayo a las 19:00 horas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora del teatro, Silvana Moreno, destacó que este fervor es una marca registrada de la institución desde sus inicios.

“Es costumbre desde que el teatro se inauguró. La primera gala patria que el teatro hizo fue la del 25 de mayo del 2017 y desde ese momento todos los años celebramos junto con toda la provincia esta fecha tan importante para nuestro país”, afirmó la funcionaria.

Respecto a la velocidad con la que se distribuyeron los pases, señaló que en la mañana del jueves ya no quedaba disponibilidad para la víspera del 25:

“Ya me dicen en boletería, en el minuto a minuto, que ya no hay más para el 24. Estamos entregando ahora para la del 25 de mayo. Entendemos que en un par de horitas más ya vamos a estar con las invitaciones agotadas”, detalló.

(Foto DIARIO HUARPE)

Una puesta con mirada femenina

El espectáculo de este año, producido por la Secretaría de Cultura, propone un viaje artístico que combina danza, música y actuación. La narrativa central utiliza la metáfora del tejido para representar la formación de la patria y la construcción de la identidad colectiva. En esta edición, el guion pone un énfasis especial en el aporte de las mujeres, rescatando figuras que, desde el anonimato o la labor manual, fueron hilos fundamentales en la trama histórica.

“Es un espectáculo con bailarines, con cantantes, con actores, con una puesta en escena pensada justamente para llevar alguna reflexión de aquellas mujeres que hacían algo con sus manos, particularmente una de ellas sanjuanina”, adelantó Moreno sobre la temática.

El objetivo de "Hilos de Revolución" es visibilizar “cuánto ha sido el aporte de estas mujeres que han hecho parte de nuestra historia también”.

“Hilos de Revolución”: una gala patria que une memoria, danza y emoción. (Gentileza)

Capacidad y color en las filas

La infraestructura del Teatro del Bicentenario permite albergar a un total de 2.000 espectadores entre ambas funciones, con una capacidad de 1.000 butacas por sala. El proceso de entrega de entradas, que permite hasta dos tickets por persona, continuará este jueves hasta las 20:00 horas, o bien hasta que se agote el stock remanente para la función del viernes.

La jornada de retiro de entradas tuvo un matiz especial que sorprendió a los presentes y a la propia directora. Niños de un jardín de infantes de una escuela rural del departamento Pocito visitaron el teatro para repartir escarapelas entre quienes esperaban en la fila.