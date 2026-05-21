Jueves 21 de Mayo
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Economía > Ahorro

Cuánto se gana en plazo fijo al invertir $5.000.000 a 30 días

Con la baja de tasas registrada en mayo, una inversión de $5.000.000 en un plazo fijo tradicional genera menos intereses que meses atrás.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Una inversión de $5.000.000 en un plazo fijo tradicional genera menos intereses que meses atrás. (Archivo)

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan una inversión segura y con rendimiento conocido de antemano. En mayo, las tasas volvieron a ajustarse a la baja y actualmente la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 17,5%. 

Con ese rendimiento de referencia, invertir $5.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite obtener aproximadamente $71.917,81 en intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría cerca de $5.071.917,81 entre capital e intereses.

El relevamiento difundido por TN muestra diferencias importantes entre bancos. Mientras entidades tradicionales como Banco de la Nación Argentina ofrecen tasas cercanas al 17,5%, otros bancos y financieras privadas llegan a pagar entre 23% y 24% anual para depósitos a 30 días. 

Entre las entidades con mayores tasas aparecen Banco VOII, Banco Masventas y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con rendimientos superiores al 24% TNA. En contraste, bancos grandes como Santander o Patagonia mantienen tasas más bajas. 

Especialistas recuerdan que el plazo fijo es una inversión conservadora y de bajo riesgo, aunque advierten que, en escenarios de inflación elevada o caída de tasas, el rendimiento puede quedar rezagado frente a otros instrumentos financieros. En comunidades de inversores y foros especializados, muchos usuarios remarcan que hoy existen alternativas con mayor liquidez y mejores tasas, aunque con distinto nivel de riesgo.

Para constituir un plazo fijo, el procedimiento suele realizarse desde el home banking o la aplicación bancaria. El usuario solo debe ingresar el monto, elegir el plazo —generalmente 30 días— y confirmar la operación. Al vencimiento, el capital junto a los intereses se acredita automáticamente en la cuenta bancaria. 

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