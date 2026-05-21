El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan una inversión segura y con rendimiento conocido de antemano. En mayo, las tasas volvieron a ajustarse a la baja y actualmente la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 17,5%.

Con ese rendimiento de referencia, invertir $5.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite obtener aproximadamente $71.917,81 en intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría cerca de $5.071.917,81 entre capital e intereses.

El relevamiento difundido por TN muestra diferencias importantes entre bancos. Mientras entidades tradicionales como Banco de la Nación Argentina ofrecen tasas cercanas al 17,5%, otros bancos y financieras privadas llegan a pagar entre 23% y 24% anual para depósitos a 30 días.

Entre las entidades con mayores tasas aparecen Banco VOII, Banco Masventas y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con rendimientos superiores al 24% TNA. En contraste, bancos grandes como Santander o Patagonia mantienen tasas más bajas.

Especialistas recuerdan que el plazo fijo es una inversión conservadora y de bajo riesgo, aunque advierten que, en escenarios de inflación elevada o caída de tasas, el rendimiento puede quedar rezagado frente a otros instrumentos financieros. En comunidades de inversores y foros especializados, muchos usuarios remarcan que hoy existen alternativas con mayor liquidez y mejores tasas, aunque con distinto nivel de riesgo.

Para constituir un plazo fijo, el procedimiento suele realizarse desde el home banking o la aplicación bancaria. El usuario solo debe ingresar el monto, elegir el plazo —generalmente 30 días— y confirmar la operación. Al vencimiento, el capital junto a los intereses se acredita automáticamente en la cuenta bancaria.