San Juan se prepara para vivir una de las competencias más exigentes y esperadas del calendario deportivo nacional. Desde este viernes y hasta el domingo 24 de mayo, se llevará a cabo la 14º edición del Desafío Punta Negra (DPN), un evento que logró reunir a 2.100 corredores de la provincia, el país y el extranjero, consolidándose como un referente del trail running en Argentina.

El Desafío Punta Negra cuenta con el apoyo del Gobierno provincial. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Mauro Ayesa, responsable de Adventure Pro y organizador del evento, habló con DIARIO HUARPE sobre la gran convocatoria de este 2026: "Este año hemos llegado a los 2.100 corredores, la verdad que de extranjeros tenemos algo de 19 y los otros son todos corredores de distintas provincias. Después una gran convocatoria de también acá de San Juan, así que, muy contentos porque venimos todos los años con el mismo cantidad".

Las medallas del Desafío Punta Negra. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Respecto a la logística, Ayesa precisó: "Este viernes arrancamos con lo que es una expo, que van a estar todos los expositores de la provincia, vienen de afuera a exponer productos,de 10 a 18 horas". Sobre los costos, añadió: "La inscripción varía según la categoría, lo de 100 kilómetros que es la más costosa, que le damos una mochila, un polar, remera larga térmica, remera de la carrera. Pero están alrededor de los $70.000 para arriba, según la distancia".

En cuanto a la competencia, el organizador detalló: "Es una de las carreras más duras de Argentina. Las distancias largas, 100 kilómetros, 70 y 42, largan a las 22 del viernes, a las 3 de la mañana del sábado largan de 70 y a las 7 de la mañana largan las de 42". La actividad seguirá el domingo con las distancias cortas (30, 20 y 12 kilómetros), el segmento infantil y la entrega de premios en Ancestral, a las 21:30 horas.

Sobre el atractivo del circuito, Ayesa enfatizó: "Tienen que ir porque es una de las carreras más lindas de Argentina, la tienen acá en San Juan, la verdad que por los lugares que los hacemos pasar por San Juan, por lugares bellos, que ven lo que es el Dique Punta Negra, una parte ven todo lo que es el Dique Ullum, la verdad que es alucinante".

Finalmente, el organizador se mostró optimista tras los desafíos climáticos de 2025: "Este año va a estar muy agradable, así que los invitamos a toda la gente de San Juan que vaya a ver este evento porque va a ser muy lindo y tiene muchos lugares para ver, todo lo que es Embarcadero Punta Negra, la Base del Negro, hay un montón de lugares muy bonitos para verlo".

Para quienes aún dudan, la organización recordó que todavía hay cupos disponibles que se pueden gestionar en la misma expo, lugar donde los competidores retirarán su kit oficial.

Cronograma Oficial de las Carreras

La competencia ofrecerá opciones para todos los niveles de entrenamiento, distribuidas a lo largo de tres exigentes jornadas de actividad:

Día 1 – Viernes 22 de mayo

100K: 22:00 hs → Largada desde Camping Cerro Blanco (la gran aventura nocturna).

Día 2 – Sábado 23 de mayo

70K: 03:00 hs → Largada desde Camping Cerro Blanco.

42K: 07:00 hs → Largada desde Camping Cerro Blanco.

Día 3 – Domingo 24 de mayo

30K: 08:00 hs → Largada desde Embarcadero Punta Negra.

20K: 08:05 hs → Largada desde Embarcadero Punta Negra.

12K: 08:20 hs → Largada desde Embarcadero Punta Negra.

5K: 09:00 hs → Largada desde Camping Cerro Blanco.

Kids: 12:30 hs → Actividad recreativa en el Camping Cerro Blanco.

Premiación y fiesta de cierre

El broche de oro para tres días de puro esfuerzo y camaradería tendrá lugar el domingo 24 de mayo a partir de las 21:30 horas en Ancestral Cervecería.