Prepara los bastones de polenta crocantes de Donato de Santis

Preparar una comida rica para dos personas no requiere de grandes gastos ni ingredientes exóticos. Donato de Santis comparte su secreto para transformar un paquete de harina de maíz en una entrada abundante que conquista por su textura.

Para esta receta se necesitan 650 gramos de harina, dos litros de leche, un litro de agua o caldo, 200 gramos de manteca y dos cucharadas de sal. El cocinero sostiene que la clave está en "cocinar la polenta lentamente para que quede bien integrada y sin grumos".

El primer paso consiste en hervir los líquidos con la manteca y la sal. Una vez que rompe el hervor, se agrega la harina en forma de lluvia mientras se bate con energía durante un minuto. Luego, la cocción continúa a fuego mínimo durante 30 a 35 minutos sin dejar de revolver con un palo de madera. Según el chef, el resultado final "recuerda a unas papas fritas gruesas, pero con el sabor clásico y bien marcado de la polenta".

Tras la cocción, la mezcla debe reposar en un recipiente rectangular aceitado dentro de la heladera durante varias horas hasta que esté bien firme. Este tiempo de espera permite que luego se puedan cortar piezas parejas para llevar al aceite caliente.

Es una opción muy "versátil porque permite preparar los bastones con anticipación y freírlos en el momento de servir". Una vez dorados y sumergidos por completo en el fuego fuerte, se pueden disfrutar con salsas, quesos o carnes, logrando un plato crocante por fuera y muy cremoso en su interior.