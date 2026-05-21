A días del inicio del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un inconveniente que puso en alerta a todo el cuerpo técnico de la Selección argentina. El arquero del Aston Villa sintió una molestia en el dedo anular derecho durante la entrada en calor de la final de la Europa League, donde su equipo se impuso 3-0 ante el Friburgo en Estambul.

Pese al dolor, el marplatense disputó la totalidad del encuentro y fue una pieza clave para que el conjunto inglés alzara el título. Sin embargo, tras el pitazo final, el propio futbolista sorprendió al confesar que cada vez que tocaba la pelota, el dedo "se le iba para el otro lado", una sensación que encendió las alarmas de inmediato.

Si bien el Aston Villa no emitió un parte médico oficial, trascendió que el arquero se someterá a estudios en las próximas horas para descartar una lesión de gravedad a poco menos de tres semanas para el debut en la máxima cita de la FIFA. En principio, la dolencia se trataría de una dislocación, pero la cautela es total debido a la importancia de Martínez bajo los tres palos.

Lionel Scaloni aún debe definir la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Ante este panorama, en la nómina de 55 preseleccionados, aparecen como alternativas para ocupar el arco: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y el joven Santiago Beltrán (River Plate).

Mientras tanto, en Argentina, los hinchas aguardan con incertidumbre el resultado de los exámenes del "Dibu", el pilar fundamental que buscará defender el arco campeón del mundo.