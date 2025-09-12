La policía de Estados Unidos informó que Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, fue detenido como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, activista de derecha cercano al expresidente Donald Trump, ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah. La rápida identificación del sospechoso se logró tras la confesión del joven a su propio padre, Matt Robinson, oficial veterano con 27 años en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

El crimen tuvo lugar mientras Kirk, de 31 años, conversaba con estudiantes en la universidad. Durante la investigación, el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió colaboración ciudadana para dar con el responsable. Las autoridades difundieron un video que mostraba a un individuo corriendo por el techo del edificio, saltando al suelo y huyendo hacia un bosque, donde se halló un rifle de alta potencia.

El FBI había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera al arresto del sospechoso. Tyler Robinson fue arrestado bajo la presunción de asesinato y permanece bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.