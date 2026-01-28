Un violento episodio se registró durante la madrugada en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, donde un joven de 19 años fue atacado con armas de fuego y blanca mientras se dirigía a un encuentro pactado con una joven en un playón de la zona. La agresión fue sorpresiva y sin mediar intercambio previo, y dejó al damnificado con heridas de consideración que motivaron su traslado de urgencia a un centro de salud. El hecho es investigado por la UFI Genérica.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por el fiscal José Plaza, “el ataque se produjo en horas de la madrugada, cuando un masculino manifestó que se dirigía a encontrarse con una femenina en un playón del barrio Las Pampas, momento en el cual aparece otro masculino mayor de edad y comienza a agredirlo mediante disparos de arma de fuego”. Según la denuncia, el agresor actuó de manera directa y sin previo aviso, lo que impidió cualquier intento de defensa por parte de la víctima.

Como consecuencia de la agresión, el joven recibió “una herida de arma de fuego en la mano y una lesión en la pierna, próxima a la zona inguinal”, detalló a DIARIO HUARPE el fiscal. En este último punto, la fiscalía aguarda los informes médicos oficiales para determinar si se trató de un disparo o de una lesión provocada por un arma blanca, ya que en el lugar del hecho se secuestró un cuchillo con manchas hemáticas que fue incorporado como evidencia a la causa.

Tras resultar herido, el joven logró desplazarse por sus propios medios y pedir auxilio. “La persona herida consigue llegar hasta un vecino que se encontraba en las inmediaciones cuidando uno de los barrios, solicita ayuda y es este testigo quien realiza el llamado al 911”, explicó Plaza. A partir de esa comunicación, se activó el protocolo de emergencia y personal policial se hizo presente en el sector señalado inicialmente.

No obstante, al arribar al lugar, los efectivos fueron informados de que el herido ya no se encontraba allí. “Posteriormente se toma conocimiento de que la persona lesionada se hallaba en otro barrio cercano pidiendo asistencia”, indicó el fiscal. Ante esta situación, se dio intervención al servicio de emergencias médicas 107, que localizó al joven y procedió a su traslado al Hospital Federico Cantoni.

En el nosocomio, el joven recibió las primeras atenciones y quedó internado en observación. “Se constató una herida de bala en la mano y una lesión en la pierna cercana a la ingle, y actualmente se está a la espera del informe médico y de la historia clínica para determinar con precisión el origen de esta última herida”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que el estado de salud del damnificado es estable y que se encuentra fuera de peligro.

Respecto al autor del ataque, Plaza indicó que “el agresor no se encuentra aún formalmente identificado, aunque la víctima manifestó conocerlo por su nombre”. En base a ese dato y a la información recabada en el lugar del hecho, personal de la brigada policial se encuentra realizando tareas investigativas para dar con su paradero.

Finalmente, el fiscal descartó que el ataque haya tenido como objetivo un robo. “No se trató de un intento de sustracción de elementos, sino de una agresión directa cuyo móvil aún se desconoce, ya que la víctima no aportó información sobre los motivos del ataque”, concluyó. La causa continúa en etapa investigativa, con la recolección de pruebas, testimonios y pericias que permitan esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.