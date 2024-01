La audiencia pública que realizó el Entre Provincial Regulador de Energía (EPRE) para definir las nuevas tarifas de luz arrojó que los aumentos se darán de forma escalonada, tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE. Respecto del aumento en las boletas, si bien aún no se define de cuánto será -algo que se dará a conocer en los próximos días-, se prevé que ronde el porcentaje sugerido por el ente regulador, que fue del 85,7%. La propuesta de Energía San Juan y de Decsa había sido de un 130%, pero esto fue rechazado debido a que no contemplaba el crecimiento del coeficiente salarial de la población y, por ende, los usuarios no hubieran podido hacerle frente al pago de las boletas.

Frente a la propuesta de un único aumento del 130% de las empresas de energía de San Juan, el EPRE dio tres opciones para el aumento: mientras que una no contemplaba el fondo de contención tarifaria y otra era demasiado baja y no cumplía los requerimientos de las empresas, el ente eligió la propuesta intermedia, es decir, un 85,7% de incremento escalonado en seis meses, desde abril hasta septiembre del 2024.

La decisión de escalonarlo tiene que ver con que, si no hace de esta manera, el incremento rompería la premisa de que los usuarios pudiesen afrontar con sus salarios los aumentos en las boletas de la luz.

La comparativa de las propuestas del EPRE con referencia a lo que solicitó Energía San Juan.

"A partir de marzo del 2024, cuando empiecen a regir las nuevas tarifas. Si adoptamos las tarifas de Energía San Juan, la variación estaría muy por encima de la evolución salarial, es decir, no se estaría cumpliendo con esto. La alternativa se eligió para preservar el coeficiente salarial. Pero es un sendero de variación, porque si no la situación no es muy distinta. Se parte con un aumento inicial de poder ir analizando cómo evolucionan las variables de la economía y, si cambian, poder evaluar cómo ir yendo", indicaron desde el EPRE.

De esta manera, con el 85,7% que plantea el EPRE, las tarifas para las pequeñas demandas residenciales tendrían un primer aumento fuerte de $4.268, mientras que hasta septiembre subiría un promedio de $2.200 mensual. Cabe destacar que, según explicaron desde la entidad, estos cálculos están en pesos y no en porcentajes debido a que cada boleta tiene diferentes conformaciones y subsidios nacionales.

La alternativa intermedia que propuso el EPRE para contener los aumentos y que sean escalonados.

Para las pequeñas demandas generales, habría un gran aumento (Ndr: para estos casos si se aplicó la metodología de porcentajes) un 37,4% en abril; 16,5% en mayo; 12,8% en junio; 11% en julio; 9,6% en agosto y 8,5% en septiembre.

Para las medianas demandas, como comercios y pymes, el incremento comenzará con 44,3% e irá en increscendo hasta terminar en 9,1% en septiembre. Para los industriales, mientras tanto, las subas iniciarán con 44,3%; 18,7%; 14,2%; 12%; 10,4% y 9,2%. Finalmente, para los productores, el aumento tarifario será: 30,8%; 14,3%; 11,2%; 9,8%; 8,7% y 7,7%.

Resta ahora que el EPRE defina los porcentales y precios a aplicar para cada tipo de usuarios, algo que deberá de estar pronto, dado que el anterior arreglo vence este próximo 23 de enero.

La premisa de la variación salarial

Para llevar adelante esta propuesta, el EPRE tiene en cuenta fuertemente la variación salarial de la población. Hasta el momento, las tarifas acompañaban el crecimiento de este índice y, lo más importante, no lo sobrepasaban.

“Adopción de medidas de resguardo y protección de los intereses de las personas usuarias, incluyendo mecanismos de contención de los niveles tarifarios y su sendero de variación hasta el 22/07/2024. Es para que las tarifas puedan ser afrontadas por las personas usuarias”, indica la premisa del EPRE.