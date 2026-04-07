El bicampeón de América que busca colarse en la lista de Scaloni para el Mundial

Guido Rodríguez ha recuperado su mejor versión futbolística tras abandonar la Premier League a mitad de temporada para sumarse al Valencia de España. El mediocampista ya acumula nueve presencias en el conjunto ché donde fue titular en los últimos cinco compromisos.

Su nivel individual destaca pese a la reciente caída por tres a dos frente al Real Celta de Vigo donde el volante central fue el autor de los dos goles de su equipo. Con treinta y cinco puntos obtenidos el club español se encuentra cumpliendo el objetivo de la permanencia por el cual decidió contratar al futbolista oriundo de Sáenz Peña.

Esta actualidad lo posiciona nuevamente en el radar de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos México y Canadá que se disputará en 2026. El entrenador del seleccionado nacional envió mensajes claros durante la fecha FIFA de marzo tras los triunfos ante Mauritania por dos a uno y Zambia por cinco a cero en la Bombonera.

El estratega advirtió que "aquel futbolista que se relaje, por más que se haya convertido en un habitué, no será parte de la lista de convocados" para el certamen internacional. Para el cuerpo técnico los próximos dos meses de actividad en los clubes serán determinantes para definir los veintiséis nombres que buscarán defender el título que costó sudor y lágrimas en Qatar 2022.

El mediocampista ya sabe lo que es alcanzar la gloria máxima al ser campeón del mundo bicampeón de América y ganador de la Finalissima. Sin embargo su última citación fue en septiembre de 2024 para los duelos ante Chile y Colombia por eliminatorias donde no registró minutos en cancha.

Su aparición más reciente con la camiseta albiceleste data del 30 de junio de ese mismo año en el duelo con Perú por la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos. La AFA debe entregar la nómina definitiva a la FIFA a más tardar a fines del mes de mayo por lo que Rodríguez busca dar el batacazo y ser la sorpresa de la lista oficial.