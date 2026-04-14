Este 14 de abril, en el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el corazón administrativo de la provincia se convirtió en un centro de salud espontáneo. Desde temprano, el personal del Programa de Control de Transmisión Vectorial se instaló en el Centro Cívico para ofrecer testeos y, fundamentalmente, derribar mitos sobre una patología que sigue muy presente en San Juan.

Este 14 de abril se celebra el Día Mundial de Chagas.

"Creemos que muchas personas que por ahí tienen Chagas no se han acercado al sistema de salud", explicó Liliana Salva a DIARIO HUARPE. La especialista destacó que la repercusión fue inmediata: "Ya llevamos más de 100 extracciones; estamos muy contentos por la respuesta de la gente".

Las cifras en la provincia

Al ser consultada por las estadísticas locales, Salva aclaró que el registro sistemático comenzó hace relativamente poco. "Tenemos más de 4.000 casos registrados en la provincia. Es una cifra compleja porque recién empezamos a registrar en 2018; hay casos nuevos y otros de personas que ya sabían que tenían la enfermedad pero no figuraban en el sistema", señaló.

Salud usó carteleria para la campaña.

Un dato que preocupa a las autoridades es la disparidad en los controles según el género. "La vinchuca no mira el sexo, pero las mujeres se testean mucho más que los hombres. El hombre no asiste tanto a controlarse, por eso la invitación es para toda la comunidad: hombres, mujeres y niños", enfatizó la jefa del programa.

Cómo y dónde testearse

Para quienes no pudieron asistir este martes al Centro Cívico, la profesional recordó que el estudio es accesible y gratuito en toda la provincia. "Todo centro de salud de gestión pública que tenga laboratorio puede hacer el estudio. Es una extracción de sangre donde se aplican dos técnicas serológicas para obtener el diagnóstico", detalló.

Hubo testeos en la planta baja del Centro Cívico.

En San Juan, el riesgo es doble debido a los tipos de transmisión: la vertical (de madre a hijo durante el embarazo) y la vectorial (a través de la picadura de la vinchuca). "San Juan tiene vinchucas en zonas rurales y también urbanas. Por eso, cualquier persona desde el año de vida en adelante debería hacerse el estudio al menos una vez cada dos años", recomendó Salva.

Finalmente, la funcionaria llevó tranquilidad a quienes resulten positivos: "Una vez diagnosticado, hay tratamiento, hay cura o hay controles. Lo importante es acercarse al ámbito de salud para recibir el seguimiento adecuado".