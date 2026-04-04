Las ventas minoristas en San Juan registraron en marzo de 2026 una caída del 5% interanual, en comparación con el mismo mes del año anterior, pese a mostrar una leve recuperación frente a febrero.

Según el relevamiento de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, el sector continúa atravesando un escenario de retracción del consumo, con una dinámica que combina una mejora mensual moderada y una caída sostenida en la comparación anual.

En términos intermensuales, marzo presentó un incremento del 1% en el volumen de unidades vendidas respecto a febrero. Sin embargo, ese repunte no alcanzó para revertir la tendencia negativa en relación con 2025.

El informe también advierte sobre una disminución del 10% en la rentabilidad de los comercios, lo que refleja el impacto de los costos y la dinámica de precios en la actividad.

En cuanto al consumo, el ticket promedio se ubicó en $80.000, por encima de los $60.000 registrados el mes anterior. El aumento responde tanto a la actualización de precios como a la concentración de compras en determinados rubros.

A nivel sectorial, las perfumerías, los accesorios de moda y los rubros vinculados a electrónica e informática fueron los que mostraron mayor dinamismo durante el mes.

En relación a los medios de pago, la tarjeta de crédito se consolidó como la principal herramienta de financiamiento para los consumidores, por encima de las billeteras virtuales. En contraste, el uso de efectivo y tarjeta de débito se mantuvo en niveles bajos.

Respecto a las expectativas, solo el 20% de los comerciantes encuestados afirmó haber alcanzado sus objetivos de ventas en marzo, lo que da cuenta de un panorama moderado para el sector.

Los datos reflejan una actividad que muestra señales de estabilidad en el corto plazo, pero que aún se mantiene por debajo de los niveles registrados el año pasado.