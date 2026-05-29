Este próximo 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y, en San Juan, cada vez más personas buscan ayuda profesional para abandonar el cigarrillo. Desde abril del año pasado, el consultorio de cesación tabáquica que funciona dentro del Hospital Marcial Quiroga recibió a más de 160 pacientes y, según los registros del servicio, alrededor del 45% logró dejar de fumar de manera definitiva.

Martín Fullana, neumólogo y encargado del espacio, destacó a DIARIO HUARPE que la tasa de éxito del tratamiento representa un número positivo dentro de este tipo de abordajes. De los más de 160 sanjuaninos que asistieron al consultorio, cerca de 72 lograron abandonar el tabaco. El resto de los casos se divide entre pacientes que dejan el seguimiento, porcentaje que ronda el 40%, y personas que presentan recaídas, pero continúan en proceso sin dejar completamente el hábito, una cifra cercana al 20%.

Actualmente, el consultorio atiende únicamente los jueves, de 8 a 12, en el nosocomio rivadaviense. Allí asisten entre ocho y quince pacientes por jornada, entre consultas nuevas y seguimientos. De acuerdo a Fullana, cada persona atraviesa una primera entrevista extensa, de aproximadamente 45 minutos, donde los profesionales evalúan el vínculo que tiene con el tabaquismo. Además, realizan distintos test para medir ansiedad, motivación y dependencia a la nicotina.

Una vez finalizado el encuentro médico, el paciente comienza con el tratamiento que combina acompañamiento médico, psicológico y farmacológico. Cada fumador atraviesa un proceso personalizado que comienza con una entrevista motivacional en la que se analizan hábitos, nivel de dependencia y motivos para dejar de fumar. “No todos vienen por motivos de salud. Algunos llegan por cuestiones económicas, otros por sus hijos, por bienestar o porque sienten que el cigarrillo ya les está haciendo mal”, explicó Fullana.

El acompañamiento profesional suele extenderse durante seis meses, período en el que una persona es considerada “exfumadora” si logra mantenerse sin consumir tabaco. Durante ese tiempo, los pacientes reciben seguimiento periódico y distintas actividades para modificar hábitos cotidianos asociados al cigarrillo.

“Es mucho autocontrol porque la mayoría de las veces no fuman solamente por adicción, sino por hábito. Repiten el mismo cigarrillo a la misma hora y haciendo la misma actividad. Trabajamos mucho sobre eso”, señaló el neumonólogo.

El especialista remarcó que la decisión personal es clave para lograr resultados positivos dentro del tratamiento. “El dejar de fumar empieza tomando la decisión de querer dejar de fumar. El paciente que viene obligado generalmente fracasa. La mayoría de los que recibimos llegan por iniciativa propia y ya con una conciencia del daño que les produce el cigarrillo”, afirmó.

Mientras cada vez más sanjuaninos buscan dejar el cigarrillo, desde el consultorio remarcan que el primer paso sigue siendo la decisión personal. El tratamiento apunta no solo a combatir la adicción a la nicotina, sino también a modificar hábitos cotidianos que muchas veces sostienen el consumo durante años.

Un control para detectar a tiempo el cáncer de pulmón

Además del consultorio de tabaquismo, el Hospital Marcial Quiroga desarrolla un programa de screening de cáncer de pulmón destinado a fumadores o exfumadores de alto riesgo. La iniciativa se realiza en conjunto entre Neumonología, Cirugía de Tórax y Diagnóstico por Imagen.

Actualmente, 31 pacientes ya ingresaron al programa, que consiste en controles periódicos mediante tomografías de baja dosis para detectar lesiones pulmonares de manera temprana. “Cuando el cáncer de pulmón da síntomas generalmente ya está avanzado. Por eso buscamos encontrar lesiones antes y actuar a tiempo”, explicó Fullana.

El ingreso al programa es voluntario y está destinado a personas de entre 55 y 75 años con antecedentes de tabaquismo severo. Según precisó el médico, el objetivo es aumentar la prevención y generar más conciencia sobre una enfermedad que sigue siendo uno de los principales riesgos asociados al consumo de tabaco.

Dato

Los turnos deben solicitarse de manera presencial en el servicio de Neumonología del hospital, de lunes a viernes entre las 7 y las 9.