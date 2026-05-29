¿Funcionó? La técnica de Grego Rosello para conquistar a Wanda Nara

Wanda Nara subió a su cuenta de Instagram una foto sencilla de una de las habitaciones de su hogar y generó una reacción impensada en Grego Rossello. El influencer se fijó en el diseño de un edredón y aprovechó ese detalle como la excusa ideal para escribirle a la mediática y proponerle un encuentro. Sin timidez, compartió la charla privada en sus historias y mostró el intercambio cargado de humor que mantuvieron.

Con su habitual frescura, el joven le mandó un mensaje directo que incluía una pregunta y una propuesta. "Hola Wan vi la historia del cuarto en tu casa. ¿Te puedo preguntar de dónde es el edredón? Y de paso si tenías ganas que vayamos a tomar algo juntos" le consultó sin vueltas. La respuesta no se hizo esperar y Wanda decidió prenderse en la broma. "Jajaja es hermoso el edredón. Pero no sé si me decís de verdad o es una excusa jajajaja" contestó ella entre risas.

Lejos de detenerse, el creador de contenido reafirmó su interés por el accesorio de la cama y luego publicó la imagen del chat para todos sus seguidores. "Después les cuento si funcionó la del edredón" comentó con gracia sobre el resultado de su táctica. El ida y vuelta se volvió viral rápidamente mientras el público debate si el coqueteo virtual llegará a algo más.