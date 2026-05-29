Riquelme habló con el plantel de Boca tras la eliminación en Libertadores

La noche en la Bombonera terminó con un silencio pesado tras la derrota por uno a cero ante Universidad Católica que dejó a Boca Juniors fuera de la Copa Libertadores. El malestar del presidente Juan Román Riquelme se notó antes del cierre del partido, cuando abandonó su palco visiblemente enojado al indicarse el tiempo de adición. Sin intermediarios, el dirigente bajó al vestuario para hablar directamente con el plantel en una reunión que se extendió por 20 minutos.

Según informaron periodistas de ESPN y TyC Sports, el tono de esta charla fue de profunda decepción y muy distinto al apoyo brindado en otras ocasiones, como ocurrió tras el empate frente a Cruzeiro. El golpe no solo fue por este partido, sino por un semestre complejo que también incluyó la eliminación en el Torneo Apertura. Ahora, el equipo deberá enfocarse en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes, capitán del equipo, fue uno de los pocos que dialogó con la prensa y admitió el duro presente del grupo. "Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición, la anterior también" confesó el volante. En su análisis sobre el rendimiento, agregó que "Queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene" para intentar revertir la imagen del club.

La situación del cuerpo técnico también parece haber llegado a un punto de quiebre. Todo indica que Claudio Úbeda no seguirá en su puesto una vez que termine su contrato. El propio entrenador dejó abierta la puerta a su salida al declarar que "Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro" y notar que "Pasan estas situaciones y hay mucho más de cautela y de silencio. Ahora lo vamos a hablar".

Al ser consultado sobre este tema, Paredes se limitó a responder que "No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión" para cerrar una jornada de mucha incertidumbre institucional.