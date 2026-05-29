El fútbol sanjuanino aplica Tribuna Segura en sus cuartos de final

La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó una medida de gran impacto para la etapa definitoria del Torneo Apertura "Daniel Archilla". Se confirmó que los partidos de cuartos de final contarán con la habilitación de un aforo limitado para el público visitante, permitiendo el ingreso de 50 hinchas y 25 dirigentes.

En una entrevista con DIARIO HUARPE, el presidente de la entidad, Juan Valiente, explicó que será un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad de la provincia y el Departamento D3. "El tema del visitante es algo que venimos charlando constantemente con la Secretaría de Seguridad. Ahora la idea es aplicarlo en los partidos finales. Como estamos en la fase de cuartos de final, nos vamos a poner a prueba. Se autoriza este aforo donde la entrada debe ser vendida en forma anticipada", aseguró.

Valiente subrayó la importancia de la organización y la responsabilidad de los clubes: "Para poder ingresar al estadio, los requisitos son claros: el asistente debe presentar su documento nacional de identidad, contar con la entrada anticipada y el club visitante debe enviar una planilla en formato Excel con el listado completo de las personas que van a concurrir. Esos son los tres requisitos fundamentales. La idea es que esto salga bien y de manera ordenada para poder darle continuidad a la medida".

Este retorno parcial de la parcialidad visitante se enmarca en la implementación del programa Tribuna Segura, herramienta nacional que comenzó a aplicarse en el fútbol sanjuanino durante el primer trimestre de 2026. El debut del sistema en el ámbito local se produjo en el encuentro entre Desamparados y Trinidad, correspondiente a la octava fecha.

Este avance es el resultado de un convenio estratégico entre la Liga, la Secretaría de Seguridad y los clubes, diseñado específicamente para prevenir la violencia tras los lamentables incidentes ocurridos en la sexta fecha, cuando el duelo entre Desamparados y Marquesado se vio empañado por disturbios y la presencia de un herido de bala en la zona puyutana.

Cronograma de cuartos de final

Primera División

Desamparados vs. Peñarol: Domingo, 17:00 hs. en cancha de Desamparados.

Minero vs. Alianza: Sábado, 16:00 hs. en cancha de Atenas (a confirmar).

Colón Jr. vs. Unión: Sábado, 16:00 hs. en cancha de Colón Jr.

9 de Julio vs. San Lorenzo U.: Domingo, 16:00 hs. en cancha de 9 de Julio.

Cuarta División

Trinidad vs. Juv. Zondina: Viernes, 20:00 hs. en cancha de Trinidad.

Colón Jr. vs. Atenas Pocito: Sábado, 13:30 hs. en cancha de Colón Jr.

Desamparados vs. 9 de Julio: Domingo, 14:00 hs. en cancha de Desamparados.

Peñarol vs. Minero: Domingo, 16:00 hs en cancha de Peñarol.

La medida representa un desafío institucional para consolidar la paz en los estadios y demostrar que, con los controles adecuados y el compromiso de todas las partes, el folclore del fútbol sanjuanino puede convivir en un marco de seguridad garantizada.