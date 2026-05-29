El cielo ofrecerá un nuevo espectáculo astronómico durante mayo de 2026 con la aparición de la llamada “Luna Azul”, un fenómeno que podrá observarse desde distintos países, incluida Argentina, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Pese a lo que sugiere el nombre, la Luna no se verá de color azul. El término “Luna Azul” se utiliza para describir determinados eventos astronómicos poco frecuentes relacionados con la cantidad de lunas llenas que ocurren dentro de un mismo período calendario.

En este caso, el fenómeno de mayo 2026 corresponde a una Luna Azul estacional, es decir, la tercera luna llena dentro de una estación astronómica que tendrá cuatro en total. Este tipo de evento suele repetirse cada dos o tres años y despierta gran interés entre aficionados a la astronomía y observadores del cielo.

Según especialistas, el mejor momento para observarla será durante la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio, cuando el satélite alcance su punto máximo de iluminación. Para apreciarla no será necesario utilizar telescopios ni equipamiento especial, aunque recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica.

El origen del término tiene una larga historia. La expresión comenzó a popularizarse en publicaciones astronómicas anglosajonas y luego se expandió culturalmente a través de medios de comunicación y referencias populares. Con el tiempo, “Luna Azul” pasó a utilizarse para describir acontecimientos poco habituales, dando origen a la frase inglesa “once in a blue moon”, equivalente a “muy de vez en cuando”.

Aunque el satélite no cambia realmente de color, en ocasiones excepcionales puede adquirir tonalidades azuladas debido a partículas presentes en la atmósfera, generalmente tras erupciones volcánicas o incendios forestales intensos. Sin embargo, ese fenómeno no tiene relación directa con la Luna Azul astronómica.

Astrónomos remarcaron además que este tipo de eventos representa una buena oportunidad para incentivar el interés por la ciencia y la observación astronómica. Durante los últimos años, fenómenos como superlunas, eclipses y lluvias de meteoros despertaron un creciente entusiasmo entre el público general.

La próxima Luna Azul luego de este evento recién ocurrirá en 2028, por lo que especialistas recomiendan aprovechar las noches despejadas de fines de mayo para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario.