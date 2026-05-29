Los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone la legalización integral de la marihuana en Argentina, abarcando su uso, cultivo, producción, almacenamiento y comercialización bajo un esquema regulado por el Estado.

La iniciativa plantea un cambio profundo en la política de drogas vigente, al considerar que el modelo prohibicionista fracasó y favoreció el crecimiento del narcotráfico. En los fundamentos, los legisladores sostienen que desde la sanción de la Ley de Estupefacientes en 1989 se produjo un incremento de la violencia, la criminalización y la estigmatización, especialmente sobre los sectores más vulnerables.

El proyecto establece en su primer artículo que el cannabis, sus semillas y derivados serán legales en todo el territorio nacional. En ese marco, se habilita la libre venta de estos productos, aunque se aclara que su exportación deberá contar con la autorización del Ministerio de Salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) será la autoridad de aplicación encargada de registrar y fiscalizar los productos destinados a la comercialización, garantizando información clara sobre su composición. En contraste, el autocultivo individual o colectivo con fines personales quedará exento de control estatal.

La propuesta también contempla restricciones específicas para la comercialización, que estará prohibida en ámbitos educativos, edificios públicos, transporte, hospitales y salas de espectáculos. Asimismo, se prohíbe el consumo en espacios cerrados alcanzados por la legislación antitabaco y se limita la publicidad, promoción o patrocinio de estos productos, salvo en el caso de usos medicinales.

En materia sanitaria, el proyecto establece que la Anmat deberá garantizar la provisión gratuita de cannabis a pacientes con prescripción médica para tratamientos terapéuticos o paliativos. Además, el Poder Ejecutivo deberá impulsar investigaciones científicas en conjunto con universidades públicas y organizaciones sociales, así como campañas de concientización orientadas a la reducción de daños y la desestigmatización del consumo.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la autorización para la creación de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro, una modalidad ya implementada en otros países. También se propone una amnistía total para las personas denunciadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados al narcomenudeo, consumo o autocultivo, lo que implicaría la extinción de penas y la eliminación de antecedentes.

Los autores del proyecto destacaron como referencia experiencias internacionales en países como Uruguay, Canadá, Colombia, Chile y varios estados de Estados Unidos, donde el cannabis fue despenalizado o legalizado bajo distintos esquemas regulatorios. La iniciativa abre ahora el debate en el Congreso sobre un tema que genera posiciones encontradas en la sociedad argentina.