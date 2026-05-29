El secreto para cocinar milanesas de carne picada ricas y baratas

Cocinar para muchas personas sin gastar de más es un desafío que tiene solución con un clásico renovado. Las milanesas de carne picada son una alternativa rendidora que soluciona los almuerzos y cenas porque gustan a grandes y chicos por igual. Para empezar esta preparación necesitás un kilo de carne picada magra, lo que garantiza que las piezas no se achiquen tanto al cocinarlas.

En un recipiente grande hay que mezclar la carne con un huevo y una taza de pan rallado. El secreto del sabor está en los condimentos: podés usar sal, ajo, perejil natural, una cucharadita de mostaza, pimentón ahumado, orégano o condimento para carnes. Una vez que tenés todo integrado, hay que amasar con las manos hasta formar una bola compacta para luego dividirla en 10 partes iguales.

Para darles forma existen dos caminos posibles. El primero consiste en colocar los bollitos sobre un colchón de pan rallado, cubrirlos con film y estirarlos con un rodillo. El segundo método es más artesanal y propone aplastar la carne directamente con los dedos sobre el pan hasta que queden finas y bien rebozadas de ambos lados. Si no las vas a comer en el momento, se guardan perfecto en el freezer con separadores.

A la hora de la cocción, la versatilidad es total. Si buscás algo saludable, podés hacerlas al horno precalentado a 200 grados pinceladas con aceite durante 10 minutos por lado. En la freidora de aire llevan entre 10 y 20 minutos a la misma temperatura, mientras que en la sartén bastan unos siete u ocho minutos de un lado y un poco menos del otro. También se pueden freír de la forma tradicional.

Esta receta permite adaptaciones para todos los gustos. Se puede usar carne de cerdo o rebozadores sin gluten para que sean aptas para celíacos. Si querés sumar nutrición, agregar zanahoria rallada fina, queso o avena molida a la mezcla es una excelente idea. Para servirlas, podés elegir comerlas solas o transformarlas en napolitanas con salsa de tomate y queso.