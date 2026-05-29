Vicuña incorporó flota de camiones para comenzar con trabajos tempranos

El proyecto Vicuña alcanzó un nuevo avance en su planificación con la llegada de 21 camiones que ya forman parte de su flota propia. Estas unidades de 40 toneladas de capacidad están destinadas a las tareas de preparación en el sitio donde se levantará la planta de concentrado y a la optimización de las rutas mineras.

La incorporación de estos equipos trajo consigo la contratación de 180 operadores que fueron capacitados por la compañía. La mayoría de estos trabajadores son vecinos de los departamentos de Iglesia y Jáchal. En este nuevo grupo se destaca la inclusión de 28 mujeres, quienes representan el 15,6% del total del personal operativo para esta fase.

Con esta nueva infraestructura, el proyecto comenzó a funcionar durante las 24 horas para ampliar su capacidad de trabajo. Se espera que el ingreso de más camiones continúe de forma escalonada durante los meses de mayo, junio y agosto. De esta manera, la inversión en tecnología busca fortalecer la seguridad y la eficiencia mientras se potencia el talento de las comunidades locales.