La noticia del Martín Fierro obtenido por Wanda Nara sigue generando repercusiones luego de que Mirtha Legrand sugiriera que el premio estaba arreglado. Fernanda Iglesias se sumó a la polémica al compartir detalles sobre el desempeño de la mediática frente a las cámaras. Sobre la teoría de la diva, la periodista manifestó que "No creo que Mirtha tenga información, creo que simplemente no puede ser que gane Wanda" al marcar su propia postura.

Iglesias aseguró contar con datos confirmados sobre cómo se desenvuelve la ganadora del galardón durante las transmisiones. Explicó que "Ayer me enteré de algo que tiene que ver con la conducción de Wanda: a Wanda le dicen todo lo que tiene que decir por la cucaracha, y lo tengo confirmado" respecto a su labor. Esta dependencia sería tal que, según la panelista, "De hecho, cuando no le dicen algo empieza a desesperarse" durante los ciclos.

La información proviene de una fuente descrita como implacable, lo que llevó a Iglesias a preguntarse si la empresaria está lista para ciertos desafíos. La panelista expresó que "Es una fuente implacable, con esta información no sé si está capacitada para hacer un programa en vivo" debido a este apoyo constante. Sin embargo, los comentarios de su entorno laboral no son únicamente negativos.

Iglesias también compartió que "También me dijeron que es muy buena compañera y es generosa" según quienes tratan con ella a diario. Para cerrar el tema, describió el vínculo con su equipo de producción al decir que "Putea cuando no está la persona que le dice las cosas, pero no mal. La necesita como el aire que respira" resaltando la importancia vital de esas instrucciones para su rol.