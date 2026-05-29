En una jornada trascendental para el fútbol local, la Liga Sanjuanina de Fútbol oficializa este viernes 29 por la noche el inicio de un nuevo ciclo administrativo. El doctor Juan Valiente será ratificado para conducir los destinos de la institución por tercera gestión consecutiva. El diálogo con DIARIO HUARPE, el dirigente expuso que trabajará en conjunto con los clubes para mejorar infraestructuras, profesionalizar a entrenadores y árbitros y afirmar el programa Tribuna Segura en sus competencias.

Valiente busca la unidad dirigencial.

El presidente de LSF trazó los ejes centrales de su ambicioso plan de trabajo. "Lo que tenemos ahora en vista, para esta gestión, es trabajar con los clubes de manera directa en el tema de la infraestructura. Hemos podido objetivar las necesidades en el terreno de cada club y la meta es poder cuantificar qué ayuda financiera real requiere cada uno para dar un salto de calidad en sus instalaciones", afirmó Valiente.

El dirigente también puso énfasis en la consolidación de la seguridad en los estadios. A través de la continuidad del programa "Tribuna Segura", Valiente destacó la necesidad de mantener el orden que caracterizó al torneo actual. “Es algo que no se puede hacer solo; se ha logrado gracias al apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Producción, que han sido pilares para llevar adelante estos proyectos necesarios para la paz social del espectáculo”, añadió.

En cuanto a la formación profesional, el presidente anticipó una iniciativa vanguardista: la firma de convenios de capacitación con la Universidad Católica para formar formadores en disciplinas específicas, como el futsal. La intención es que estos cursos comiencen a dictarse entre julio y agosto. "Queremos jerarquizar a nuestros técnicos y profesores, dotándolos de herramientas académicas de primer nivel", remarcó.

Al ser consultado sobre el respaldo institucional, Valiente se mostró orgulloso del vínculo logrado con la AFA y el Consejo Federal. "Nuestra Liga fue la primera en la provincia en homologar su torneo, lo que nos permite posicionar a nuestros equipos en los certámenes nacionales. Ese es el producto de haber demostrado, con hechos, que la intención siempre fue buscar la unidad de todos los clubes para potenciar nuestro fútbol desde el trabajo serio y constante", cerró.

La estructura que acompañará a Valiente en su nueva gestión presenta ajustes estratégicos. Si bien Vicente Mancuso ratifica su continuidad en la secretaría, clave para la operatividad de la Liga, el área de tesorería tendrá un relevo importante: Gerardo Iturrieta, representante de Colón Junior, asumirá este rol fundamental en reemplazo de Mauricio Acosta.