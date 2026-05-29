Tres meses de cárcel para el delincuente que robó en DIARIO HUARPE

La Justicia condenó a 3 meses de prisión efectiva al acusado del robo cometido en DIARIO HUARPE y otros hechos contra la propiedad registrados en San Juan. La investigación avanzó luego de que las cámaras de seguridad permitieran identificar al sospechoso tras el hecho ocurrido el pasado 19 de mayo en la sede de la empresa.

El condenado fue identificado como Andino Solazzo, de 26 años, domiciliado en el barrio Noroeste III de Santa Lucía. Horas después del robo fue detenido por efectivos de la División Comando Urbano en la zona de Concepción Sur, en Capital, cuando merodeaba domicilios y alteraba el orden público.

Según fuentes policiales, al ser entrevistado por los uniformados el joven reaccionó de manera agresiva, insultó al personal y provocó disturbios en la vía pública. Tras consultar sus antecedentes, los efectivos comprobaron que registraba distintos hechos ilícitos vinculados a delitos contra la propiedad.

Finalmente, quedó aprehendido por infracción a los artículos 98°, 108°, 109°, 113°, 118° y 195°, con intervención del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación. Después fue alojado en la Comisaría Segunda mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

El robo a DIARIO HUARPE

El robo ocurrió cerca de las 11 de la mañana del 19 de mayo en la sede de DIARIO HUARPE, ubicada sobre calle Juan José Castelli Sur. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el delincuente aprovechó un acceso trasero que había quedado abierto por tareas de mantenimiento para ingresar al edificio.

Las imágenes mostraron cómo el sospechoso merodeó previamente la zona y observó durante varios minutos los movimientos del personal antes de entrar. Luego se dirigió rápidamente hacia una cocina donde los empleados guardaban pertenencias personales.

En apenas unos segundos revisó un bolso, encontró un teléfono celular y escapó por el mismo lugar por el que había ingresado. Todo ocurrió en aproximadamente un minuto y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la empresa.

La clave de las cámaras

La trabajadora afectada advirtió la falta del teléfono poco después y, junto a otros empleados, revisó las imágenes para intentar identificar al autor. Además, uno de los trabajadores aseguró que había visto al sospechoso minutos antes intentando vender medias en el lugar.

Esa situación despertó sospechas entre los empleados, quienes creyeron que utilizó esa excusa para observar los movimientos dentro del edificio antes de concretar el robo. Más tarde, al revisar nuevamente las filmaciones tras la detención, los investigadores reconocieron a Solazzo por sus características físicas y lo vincularon formalmente a la causa.