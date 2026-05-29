Una famosa confesó haber sido la chofer privada por un día de Borges

Carola Reyna compartió una historia que dejó a todos sin palabras durante su visita al programa de Mario Pergolini. La actriz recordó aquel momento de su juventud cuando se convirtió en la chofer de Jorge Luis Borges.

El conductor le mostró una fotografía de ellos juntos y ella aclaró que esa imagen era de una etapa posterior. Sobre el primer contacto, la artista explicó que "este es el segundo encuentro con Borges. Rarísimo. Mi primer encuentro con Borges fue a mis recién cumplidos 18 años. No lo olvidaré jamás" para dar inicio a su relato.

Todo comenzó por una invitación de Félix Grillo Della Paolera, quien dirigía un espacio de letras al que ella asistía. Según recordó Reyna, el director le comentó que "Grillo me dice: Carola, vamos a hacer una reunión de talleristas de todos los talleres literarios con Borges" en una época donde se hacían muchos chistes sobre el autor.

En ese contexto surgió la propuesta que ella aceptó sin dudar. Ella rememoró que él "me dijo: ¿Lo querés ir a buscar a Borges? ¿Me acompañás?" y aceptó el desafío. En ese momento, la situación era particular porque "yo hacía una semana había sacado el registro y manejaba un Fiat 600" según confesó divertida.

El trayecto hacia la Plaza Vicente López se volvió una experiencia mística para la joven conductora. A pesar del espacio reducido del vehículo donde el hombre tuvo que acomodarse, el escritor mantuvo una actitud muy activa durante el viaje. La actriz detalló que "lo subimos al auto y de ahí al taller literario. Me sacaba temas todo el tiempo. Me hablaba de los signos, de qué signo era, de los espejos, todos sus temas" mientras ella manejaba.

Aquel diálogo fluyó de manera natural mientras cruzaban la ciudad. Para cerrar su anécdota, Carola Reyna definió la vivencia con mucha emoción al asegurar que "fue muy genial" ante el asombro del estudio.