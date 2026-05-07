El reclamo por la mejora presupuestaria de la educación universitaria pública llegó a caminos inéditos. Después de largas gestiones ante autoridades ejecutivas, una ley aprobada y ratificada en el Congreso, dos períodos legislativos consecutivos, vetos presidenciales, intento de derogación en el debate por el presupuesto 2026 y acciones judiciales que están tocando las puertas de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno aún no cumple con la aplicación del financiamiento.

Con todo esto, la Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo próximo es inminente y en la última reunión del Consejo Universitario Nacional, en conferencia de prensa, se ratificó su realización.

“Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina”, sostuvo Franco Bartolacci, presidente del CIN, en referencia a la norma, que fue defendida en dos instancias parlamentarias distintas.

Ante ese panorama, remarcó que “si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”.

En esa línea, llamó a que la marcha exceda a la comunidad universitaria y convoque a la sociedad en su conjunto, bajo el argumento de que el acceso a la educación pública de calidad es una garantía que el Estado debe ofrecer a cualquier joven, independientemente de su condición.

La conferencia de prensa reunió a autoridades de varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro. En representación del sector gremial participaron seis agrupaciones: la Federación de Docentes Universitarios, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, entre otras. También estuvo presente la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes a nivel nacional.

Bartolacci cerró su intervención con una referencia explícita al frente judicial abierto por las universidades: “Tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas que la razonabilidad que el Poder Ejecutivo Nacional debería tener, hoy todavía no aparece”.

Camino a la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina ofrecieron una conferencia de prensa en la que invitaron “a que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país” el próximo martes 12 de mayo de 2026. Franco Bartolacci, presidente del CIN, convocaba así para una nueva movilización, la cuarta, hija del incumplimiento de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Luego invitó la sociedad argentina: “Necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país, no sólo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”.

“Argentina le garantiza a cualquier joven la posibilidad de acceder a una formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción, eso no puede ser nunca un problema”, señaló.