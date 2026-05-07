En el marco de la Expo Minera San Juan 2026, se desarrolló el acto central por el Día de la Minería con la presencia de políticos y empresarios nacionales e internacionales. DIARIO HUARPE estuvo presente en el encuentro, que fue escueto y lleno de mensajes políticos ante un auditorio integrado por diferentes actores interesados en el sector minero.

El escenario principal tuvo las participaciones del Secretario de Minería Nacional, Luis Lucero, el Gobernador Marcelo Orrego, el Ministro del Interior Diego Santili, la Secretaria de Presidencia, Karina Milei y el Ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez.

Por el lado de los gobernadores estuvieron Alfredo Cornejo de Mendoza, Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Adir de Jujuy, Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

También estuvieron Martín Menem y Eduardo Menem, embajadores y representantes de las cámaras empresariales, más los anfitriones organizadores de la Revista Panorama Minero.

Durante los discursos, el primero que tomó la palabra fue Lucero y destacó que San Juan es protagonista de la minería argentina por contener “las reservas de cobre llevarán al país a una dimensión desconocida”.

El funcionario nacional fue enumerando varios ítems en un balance de gestión que consideró positivo, entre los cuales, la adecuación y reforma de la Ley de Glaciares: “parecía imposible. Aquí estamos con la ley 27.804 vigente. Era cuestión de creer en nosotros mismos y trabajar y alcanzar consensos. La condición necesaria para un momento así es el éxito del programa económico que con el liderazgo del presidente conduce el ministro Caputo”.

Destacó que, “Argentina forma parte de un grupo muy reducido de países con superávit fiscal y capacidad de exportar energía. Cuando hace apenas 3 años la realidad era completamente opuesta porque el país tenía déficit fiscal e importaba energía. El reordenamiento macroeconómico que se llevó a cabo hasta ahora y que seguirá su curso, como lo ha repetido el presidente, no fue una mera corrección marginal, sino una transformación estructural que redefine el lugar de la Argentina en el escenario global”.

Otro punto que resaltó fue la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “constituye un punto de inflexión que motivó a los inversores a mirar a la Argentina”.

En este sentido, señaló que “contamos con siete proyectos aprobados, 13 en trámite y aproximadamente 50.000 millones de dólares de inversiones comprometidas en total, tanto en activos computables como no computables en 10 proyectos de litio, seis proyectos de cobre y tres de oro y plata”.

En consecuencia, afirmó que “los proyectos mineros representan el 54% del total de las inversiones comprometidas bajo el RIGI”.

Por otro lado, destacó “la reinserción internacional de la Argentina que ha vuelto a estar en la agenda global de la minería. Hemos avanzado en acuerdos y memorándum de entendimiento con países claves como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos. Argentina volvió a ser escuchada en los centros de decisiones de inversión minera más relevantes como Toronto, Nueva York, Londres, Bruselas e invitada a foros de análisis y discusión del futuro de los minerales críticos en Corea del Sur y Arabia Saudita”. Y agregó que “muchas de estas misiones comerciales las hemos realizado en conjunto con los gobernadores de las provincias que forman las Mesas del Litio y del Cobre y con sus respectivas autoridades mineras”.

Ante lo expuesto, Lucero afirmó que “Argentina está sentada en la mesa de las decisiones estratégicas y es considerada un jugador clave en cualquier análisis serio y completo del mapa minero mundial”.

Retomó el apartado sobre la Ley de Glaciares que la ubicó como “una deuda pendiente de la minería argentina desde hacía 15 años. Durante ese lapso convivimos con incertidumbre jurídica y zonas grises que dificultaban la planificación de inversiones estratégicas. Hoy contamos con un marco claro, previsible y equilibrado que permite compatibilizar adecuadamente la protección ambiental con el desarrollo productivo, logrado gracias al trabajo articulado entre las provincias y el gobierno nacional”.

Por último, no dejó de criticar la posición política del Gobierno de la Rioja: “Decisiones como la tomada recientemente por el gobierno de la Rioja para paralizar el proyecto minero Vicuña, son exactamente la clase de actos de gobierno que entorpecen el camino y nos daña a todos. Confiamos que esta circunstancia se superará rápida y satisfactoriamente. Esto también aplica otras prácticas que aún persisten como las aduanas internas las trabas logísticas y obstáculos burocráticos que fragmentan nuestro mercado y conspiran contra la competitividad. No puedo dejar de nombrar a las leyes todavía existentes que entorpecen e incluso prohíben la minería en algunas de nuestras provincias”.

Y en ese sentido, Lucero tampoco dejó de apuntar sobre la oposición política a los emprendimientos de gran minería: “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable, es completamente anacrónico. Es ambientalmente irresponsable entorpecer el camino de la electrificación que demanda cobre, litio, plata y otros minerales. Es irresponsable trabar el desarrollo económico de argentinos que pueden encontrar trabajo solo en la minería esgrimiendo argumentos pseudoambientalistas”.

Luego de su intervención fue el turno del Gobernador Marcelo Orrego, quien entre agradecimientos a la gestión nacional dio también su visión y alineamiento al gobierno nacional, concluyendo así, el acto oficial en el Velódromo Vicente Chancay.

¿Por qué se celebra el Día de la Minería?

San Juan celebra el Día de la Minería por la primera ley de fomento minero, el 7 de mayo de 1813 durante la Asamblea General Constituyente (Asamblea del Año XIII).

Aquel documento no solo sentaba las bases legales para la exploración y explotación de minerales, sino que también representó el primer gesto de un Estado que entendía a la minería como una actividad estratégica para el progreso económico.