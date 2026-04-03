El Cuti Romero quiere volver a la Argentina y revelaron a qué equipo lo hará

Los rumores sobre el retorno de figuras de la selección argentina al fútbol local suelen sobrevolar el ambiente, pero pocas veces se mencionó con tal contundencia a Cristian Romero a esta altura de su carrera profesional.

El defensor de 27 años, actual capitán del Tottenham de Inglaterra, tendría decidido volver a Argentina una vez que concluya la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026 y finalice la correspondiente temporada con su equipo.

El periodista Fernando Lavecchia reveló en Radio Splendid la primicia preguntando "¿Conté la historia del jugador que quiere volver a Belgrano, del loco que quiere volver? No sé si lo puedo decir al aire, pero lo voy a contar con nombre. El Cuti Romero quiere volver ahora a Belgrano. No quiere vivir más en Europa. Cuti Romero quiere volver a Belgrano al final de la temporada".

La noticia generó un gran impacto en Córdoba, considerando que el jugador atraviesa un presente competitivo importante, habiendo capitaneado incluso a la Selección ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi en el último amistoso contra Mauritania.

Sin embargo, la situación de su club actual podría facilitar la salida, ya que el Tottenham se encuentra a solo un punto de la zona de descenso en la liga inglesa. Según analizó Lavecchia, "el tema es que Belgrano dice ‘¿cómo hago para pagarte? Y él piensa ‘el contrato lo arreglamos, no pasa nada’, pero tiene dos años más con Tottenham, que no te lo va a regalar".

El comentarista también planteó que si el equipo baja de categoría buscarán sacarse de encima contratos pesados y allí "puede llegar a ser más fácil que salga. Claro, que salga no quiere decir que vaya a Belgrano gratis. Te lo puede pagar el Atlético Madrid, Real Madrid o algunos clubes europeos, pero él quiere volver a vivir en Córdoba".

El deseo del futbolista no responde a conflictos internos en el club británico, sino a una cuestión de arraigo personal y familiar. Sobre esto, Lavecchia aclaró que "no pasó nada. Lo que sucede es que hay jugadores que se adaptan bien y otros no tanto. Otros son muy arraigados con ciertas tradiciones y la cuestión familiar, los amigos y todo".

El periodista admitió que "recontra banco esa idea o decisión, que no será fácil, porque Belgrano dice ‘sí, yo te puedo arreglar el contrato, vas a tener que bajarte un montón, pero ¿cómo hago para sacarte del Tottenham pagando 50, 60, 70 u 80 millones. No sé, lo que sea, no se puede”.

Belgrano atraviesa un gran momento institucional y recientemente concretó los regresos de Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni, pero la vuelta del Cuti representaría el fichaje más relevante de su historia.

El vínculo entre el jugador y el club se mantiene firme, como demostró la reciente visita del presidente Luis Fabián Artime a la concentración de la Selección para obsequiarle una camiseta. Mientras el Tottenham define su permanencia ante el Sunderland y el West Ham, la ilusión crece en el pueblo pirata.

Para cerrar, Lavecchia reflexionó sobre las críticas que recibe el defensor: "algunos amigos me dicen ‘está loco, cómo va a volver si tiene cinco años más para ganar un dinero importante en Europa’, pero yo me pongo del otro lado del mostrador, pienso que ya debe tener una cuenta bancaria inmensa y ¿cuánto más necesitás para vivir? ¿Saben qué necesitás para vivir? Estar cómodo, estar contento, estar cobijado, estar entre familia o con amigos. Yo lo recontra banco".