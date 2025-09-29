River Plate atraviesa un momento crítico. La caída 2 a 1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental significó la cuarta derrota consecutiva del equipo, un hecho inédito en la historia reciente del club de Núñez. La derrota no solo dejó a los hinchas sin alegría en el Día del Hincha de River, que coincide con el aniversario del nacimiento de Ángel Labruna, sino que también disparó una ola de cuestionamientos en redes sociales.

“Que se vayan todos” y “Fin de ciclo” fueron las frases más repetidas en X (ex Twitter), donde las principales tendencias incluyeron “Gallardo”, “Riestra”, “Borja” y “Monumental”. Un usuario resumió el malestar con crudeza: “Gallardo se está traicionando a sí mismo por un rejunte de burros”. Otro hincha escribió: “Se perdió la exigencia, se perdió el respeto al escudo y a la historia”.

Las críticas alcanzaron tanto al plantel como a la conducción técnica y la dirigencia. “Nadie hace nada gratis, se llevan una fortuna, el único que paga y deja la vida es el hincha”, expresó el reconocido hincha Emiliano Coroniti. Otros apuntaron a la gestión económica: “Vendimos a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Mastantuono por más de 100 palos verdes, y nuestro 9 pasó de ser Julián a Borja”, cuestionó el usuario Gen River.

La frustración se sintió también en el Monumental, donde la gente exigió cambios inmediatos. En redes, algunos hinchas pidieron que Gallardo renuncie si el jueves no vence a Racing en Copa Argentina, mientras otros reclamaron un nuevo técnico: “Traigan a Coudet. Es momento de un loco en el banco, alguien que motive y despierte al plantel”.

En medio de este clima hostil, el jueves frente a Racing aparece como una cita decisiva. La seguidilla de malos resultados puso al equipo contra las cuerdas y la paciencia de los hinchas parece haber llegado a un límite.