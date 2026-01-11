El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, comenzó la entrega de los módulos alimentarios correspondientes al mes de enero para personas con celiaquía, informó la cartera provincial. La iniciativa busca apoyar a quienes requieren una dieta libre de gluten debido a su condición médica, proporcionando alimentos aptos y monitoreados.

Las fechas de la entrega. (Gentileza)

Los módulos incluyen productos especialmente seleccionados y adaptados a las necesidades alimentarias de quienes padecen celiaquía, contribuyendo a la seguridad alimentaria de este grupo. La entrega se realiza en los lugares habilitados y en los horarios habituales, según cada departamento.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que el programa de apoyo alimentario está diseñado para acompañar de manera continua a las personas que viven con celiaquía, considerando la importancia de facilitar el acceso a productos libres de gluten que suelen tener un costo superior en el mercado.

Los beneficiarios o sus familiares pueden acercarse con la documentación requerida para retirar los módulos, y se recordó la importancia de presentar constancia médica o certificación de la condición de celiaquía para garantizar la entrega correcta.

La asistencia alimentaria forma parte de las políticas públicas que impulsa la provincia para promover la inclusión y la protección de la salud y la alimentación de grupos con necesidades especiales, tal como fue señalado por las autoridades del ministerio.