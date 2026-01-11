Obras Sanitarias asistió a los vecinos del barrio Colonia Sarmiento, en el Médano de Oro, Rawson, luego de varios días sin agua potable, aunque dejó en claro que no administra la red de distribución local. La intervención se dio en el marco de una protesta vecinal que incluyó el corte de calles para visibilizar la problemática.

Desde la empresa explicaron que el sistema de distribución del barrio no depende de Obras Sanitarias, pero remarcaron que, ante la gravedad de la situación, se decidió actuar de manera solidaria para acompañar a las familias afectadas.

“El acceso al agua es un derecho básico y entendimos la urgencia del reclamo”, señalaron desde la firma, al justificar la presencia del personal técnico en la zona, pese a no tener jurisdicción directa sobre la red.

El reclamo vecinal se concentró en la intersección de Calle 11 y América, donde las familias interrumpieron el tránsito tras permanecer al menos cuatro días sin suministro.

Según explicaron los propios vecinos, el barrio se abastece a través de una escuela de la zona, ya que las viviendas no cuentan con pozo propio, situación que habría agravado el problema ante una posible falla en el sistema.

Personal del Departamento de Mantenimiento de Obras Sanitarias se hizo presente para brindar asistencia y acompañar a la comunidad mientras se busca una solución estructural al inconveniente.

Finalmente, desde la empresa insistieron en que la responsabilidad del mantenimiento del sistema no recae sobre OS, pero ratificaron su predisposición a colaborar ante emergencias que afecten a la población.