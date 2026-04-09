En medio del debate por una eventual reforma del sistema electoral en San Juan, el diputado del PRO y vicepresidente primero de la Legislatura, Enzo Cornejo, anticipó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que el oficialismo trabaja en un proyecto que incluirá Boleta Única Papel (BUP), voto directo y la posible implementación de internas abiertas dentro de los frentes políticos.

El legislador aseguró que la iniciativa se encuentra en etapa de elaboración y que, “nosotros, en los próximos días, vamos a tener nuestro proyecto consensuado con todos los partidos del interbloque. Tenemos ideas claras y seguramente en el debate con otros espacios vamos a encontrar más coincidencias que diferencias”, afirmó.

Entre los principales ejes de la propuesta, Cornejo remarcó la necesidad de avanzar hacia la Boleta Única Papel y eliminar el sistema actual. “Las ideas las tenemos claras y sabemos que debemos ir para el lado de Boleta Única Papel, por supuesto derogar el Sipad y que sea elección directa, sin tantos candidatos”, explicó.

Además, el diputado planteó la incorporación de un esquema de internas abiertas, aunque sin carácter obligatorio. “Debemos brindar la posibilidad de que los espacios políticos tengan alguna interna que sea abierta y no obligatoria”, señaló, al tiempo que reconoció que aún resta camino por recorrer en el debate legislativo.

Uno de los puntos sensibles de la discusión es cómo ordenar la competencia dentro de los frentes electorales, especialmente en aquellos espacios donde conviven distintos sectores con aspiraciones propias. En ese sentido, Cornejo consideró que la solución pasa por reglas claras y anticipadas. “Tenemos que crear una norma que permita debatir con tiempo y que sea transparente para toda la sociedad”, sostuvo.

Sobre esa base, defendió la idea de una interna abierta como mecanismo para dirimir candidaturas. “Lo mejor es una interna abierta entre los partidos del frente, en la cual todas aquellas personas que consideren que tienen una posibilidad se puedan poner a consideración del electorado”, afirmó.

Por último, el legislador descartó que este esquema implique mayores costos para el Estado, en comparación con experiencias anteriores como las PASO. “Esto no generará más gastos, porque antes se obligaba a la gente a votar y había un despliegue oneroso de logística e impresión de boletas. Con lo que proponemos, no”, aseguró.

La propuesta del oficialismo se inscribe en un contexto de discusión más amplio sobre la modernización del sistema electoral en la provincia, donde distintos sectores políticos comienzan a posicionarse de cara a los próximos comicios.

Textuales

Enzo Cornejo / Diputado del PRO