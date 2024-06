El dólar blue subió $40 en un día y este martes 25 de junio cerró a $1.410 en San Juan. Esta suba en la provincia se dio en consonancia con la tendencia alcista que se viene dando en todo el país.

De acuerdo a lo que informó la web dolarsanjuan.com, el precio de la divisa estadounidense cerró a $1.300 para la compra y $1.410 para la venta. Mientras en San Juan el billete verde superó los mil cuatrocientos peses, en la City porteña se vendió a $1.365 ($45 menos que en San Juan), en tanto que para la compra llegó a $1.345.

El precio del dólar blue registrado este martes es $40 más caro que el valor que alcanzó el lunes cuando llegó a cotizar a $1.370 para la venta. Este precio a su vez fue $20 más que el miércoles, antes de los feriados de la semana pasada.

Mientras en el mercado informal el dólar no deja de subir, la cotización oficial cerró a $927,50 para la venta y $887,50 para la compra, casi un 50% menos que la cotización blue. A cuánto cotiza el dólar financiero MEP y el dólar CCL hoy martes 25 de junio. Cómo es la brecha cambiaria y a cuánto está el tipo de cambio oficial en todos los bancos de la City.

El dólar blue hoy martes 25 de junio se dispara en el inicio de las operaciones, sube $ 35 y cotiza a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El paralelo viene de aumentar 30 pesos durante el lunes y sigue marcando nuevos máximos históricos.

El dólar oficial, por su parte, sube 50 centavos y se ofrece a $ 887,50 para la compra y $ 927,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa sumó $ 2,50 durante la primera rueda de la semana. El dólar paralelo se ubica $ 340 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este martes, el Banco Central (BCRA) compró por valor de u$s 43 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va del mes acumula compras por u$s 357 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 17.187 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 29.781 millones.