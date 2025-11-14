El dólar oficial extendió su período de "pax" y consolidó una baja semanal de casi $50, mientras el mercado aún procesa la defensa del esquema de bandas que el ministro Luis Caputo se dedicó a hacer durante toda la semana con el objetivo de intentar anclar las expectativas de una city que ve con desconfianza la falta de acumulación de reservas. Los operadores también calibran la reacción que pueda tener el tipo de cambio al anuncio del marco para un acuerdo comercial con EEUU.

El tipo de cambio mayorista cayó $3 ($49 a nivel semana) hasta $1.403 para la venta este viernes. De esta manera la divisa se sostuvo sobre la franja de los $1.400 y se ubicó a 7,1% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos en un mes, lo que consolida la "pax cambiaria" tras la victoria del gobierno en las elecciones. El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$597,2 millones.

Publicidad

En el correr de la rueda, los precios fueron retrocediendo por el empuje de ingresos desde el exterior, hasta tocar mínimos en $1.398, cerca del comienzo de la última parte del día. Sin embargo, sobre el cierre de la jornada hubo una leve recuperación de la demanda que impulsó una corrección de la cotización en un rango inferior al registrado ayer, señaló el operador Gustavo Quintana.

En ese sentido, el especialista destacó que en el actual contexto de tranquilidad, la oferta de divisas prevalece en el mercado local y "termina la primera quincena de noviembre con un panorama muy distinto al del período previo a las elecciones de medio término", lo que permite proyectar una corrección de los precios impensada en ese momento.

Publicidad

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.380,77 para la compra y a $1.432,06 para la venta. El dólar minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.852,5.

Entre los paralelos, el dólar Contado con Liquidación (CCL) ya se ubica en $1.487,57 tras una leve alza de 0,1%, mientras que el MEP cae 0,6% y se posiciona en $1.453,63. El dólar blue baja $5 y opera a $1.430 para la venta, según el relevamiento por cuevas de la city que realiza Ámbito.

Publicidad

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 0,6%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.415 y que en diciembre lo hará a los $1.451.En el mercado de futuros se negociaron US$644 millones, según PR Corredores de Cambio.