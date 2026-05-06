El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: "No me quedan lágrimas"

A cinco días de la partida de Federico, Evelyn Von Brocke reapareció públicamente con una publicación cargada de sentimientos vertidos desde el corazón. Con una fotografía que refleja su rostro desencajado por el llanto al lado de la cama de un hospital durante el último adiós, la periodista expresó su angustia al escribir "¡Maldita muerte! No me quedan lágrimas de tanto llorar".,

El vínculo entre ambos era sumamente estrecho, marcado por charlas cotidianas que hoy dejan un vacío difícil de llenar. Sobre este lazo, ella manifestó que "Se fue mi papi y el que más me amó por cantidad de años. Hombre bueno si los hay. Todos los días hablábamos, ¿y ahora cómo se sigue?". Para poder estar presente en ese momento final, la comunicadora debió realizar un extenso viaje, ya que el hombre residía en el exterior. Al respecto detalló que "Crucé 14.000 km como pude, guiada por nuestra conexión. Esa que ni la distancia ni el tiempo podrán rompe".

Las últimas horas transcurrieron en la intimidad de la habitación clínica, rodeados de melodías y afecto. Evelyn relató cómo fue el desenlace al contar que "Escuchamos 24 horas tu música en el hospital y abrazados te fuiste".