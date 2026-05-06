Con premios de hasta $700.000 lanzaron una nueva edición de "San Juan Escribe"

En la mañana de este martes 5 de mayo, en la Sala de Vicegobernadores, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la XI edición del Concurso "San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2026", una iniciativa impulsada por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan orientada a promover la escritura y la producción literaria en todo el territorio provincial.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026 y está destinada a escritores y escritoras sanjuaninos o residentes en la provincia, con obras de temática libre. El certamen se organiza en dos secciones principales: Escritores Mayores, para participantes de 18 años en adelante, con las categorías cuento, poesía, novela y literatura ilustrada; y Escritores Menores, para jóvenes de 10 a 17 años inclusive, quienes podrán participar en las categorías Revelación Juvenil Individual o Revelación Escolar.

La categoría Revelación Juvenil Individual está dirigida a jóvenes que desarrollan su producción de manera independiente, mientras que Revelación Escolar busca fomentar la creación colectiva en instituciones educativas, promoviendo el trabajo articulado entre estudiantes y docentes. Como novedad en esta edición, se incorpora la categoría Literatura Ilustrada, que contempla formatos como historieta, cómic, libro álbum y relato ilustrado, ampliando los lenguajes y formas de expresión dentro del concurso.

Las obras deberán ser originales, inéditas, no publicadas ni premiadas, ni encontrarse pendientes de fallo en otros certámenes. Además, deberán presentarse bajo seudónimo, garantizando la transparencia del proceso. El concurso es abierto y gratuito. El jurado estará a cargo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en el marco de un acta complementaria firmada entre la casa de estudios y la Cámara de Diputados. Al inicio del acto se formalizó la firma de un convenio para continuar trabajando de manera conjunta en la evaluación de las obras.

En cuanto a los premios, para la sección Escritores Mayores, el primer premio en cada categoría será de $700.000, junto con la edición y publicación impresa en 20 ejemplares y digital de la obra, mientras que el segundo premio consistirá en $400.000, además de la publicación impresa en 15 ejemplares y digital. Para la sección Escritores Menores, en la categoría Revelación Juvenil Individual, el primer y segundo premio consistirán en una tablet, junto con la publicación de las obras. En la categoría Revelación Escolar, se premiará a una única institución educativa con una tablet por cada estudiante participante, además de la publicación de la obra. Todas las personas participantes recibirán su certificado.

Durante el acto, el vicegobernador Fabián Martín destacó la importancia del certamen como una política sostenida en el tiempo y su impacto en la comunidad educativa y cultural, al tiempo que señaló que el concurso se promociona en las escuelas y que muchos alumnos se han animado a escribir a lo largo de estas once ediciones. Asimismo, puso en valor la proyección que brinda el concurso a los autores, ya que los ganadores tendrán la oportunidad de exponer sus obras en la Feria del Libro y tomar contacto con otros escritores, profesores de literatura y editoriales nacionales.

En su discurso, también remarcó la continuidad institucional del certamen, iniciado en 2015, y sostuvo que esta política de Estado sostenida en el tiempo ha permitido que San Juan, en once años, tenga la mayor cantidad de escritores en comparación con otras provincias. El vicegobernador también subrayó el valor de la cultura y la educación como ejes de desarrollo y expresó que San Juan debe convertirse con el tiempo en un polo cultural y educativo importante que genere empleo.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, felicitó a los participantes y destacó el rol del concurso en el ámbito escolar como un incentivo y una motivación para que cada escuela participe y para que surjan valientes que se animen a escribir historias y a contar lo que piensan. En tanto, la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal, agradeció la continuidad del trabajo conjunto y señaló que la facultad colabora en este prestigioso certamen que busca incentivar la producción literaria en la provincia y que convoca a escritores de distintos puntos de San Juan, siendo parte de la agenda cultural del Poder Legislativo.

Del acto participaron además los diputados Juan de la Cruz Córdoba, María Lascano, Marcela Quiroga y Mónica González. Al finalizar, se realizó la entrega de ejemplares impresos y una tarjeta con código QR para el acceso a la versión digital de las obras a los autores ganadores de la edición 2025.

Las presentaciones podrán realizarse mediante sobres depositados en las urnas habilitadas en la Cámara de Diputados y en las oficinas de cultura de los distintos municipios. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected], al teléfono (0264) 4211750 interno 111, vía WhatsApp al (264) 4844525 o a través de Instagram en @fondo.editorial.