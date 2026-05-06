El ranking definitivo de las comidas mas caras de todo el planeta

En un recorrido por las cartas mas exclusivas del mundo, la pregunta inevitable ante precios tan elevados es "¿hay gente que paga por esto?". En un barrio rico de Londres, una hamburguesa con pan de oro y langosta se vende por 1500 euros, mientras que en Nueva York, la Zillion Dollar Frittata se ofrece por 1000 euros al incluir 280 gramos de caviar.

El lujo extremo tambien llega al Reino Unido con un kebab de 1200 euros elaborado con azafran, cordero lechal y oro comestible. Por su parte, en China se cocina una sopa de nido de pajaro vencejo que puede alcanzar los 8000 euros por kilo, y en Filipinas el sushi se sirve con diamantes africanos por mas de 2000 euros. Al observar estas piezas de pescado, el autor comenta que "esto ya me parece que roza la estupidez jajaja".

La sofisticacion liquida tiene su lugar en Dubai con un cocktail de 3200 euros servido en un vaso de 18 quilates, del cual solo se han vendido 10 unidades. La oferta de platos principales incluye la Pizza Royale, que cuenta con pepitas de oro y venado por un valor de 4000 euros, y un perrito caliente de 100 euros en Vancouver que utiliza carne de Kobe.

Finalmente, los postres alcanzan cifras astronomicas con un helado de 25,000 euros en Manhattan que contiene 28 tipos de cacao y oro de 23 quilates, y unas fresas acompañadas por un diamante de siete quilates valuadas en casi cuatro millones de euros. Ante semejantes gastos, la reflexion final indica que "Parece que sí hay personas que tiran el dinero de una manera prodigiosa pero si se lo pueden permitir, que lo disfruten, aunque yo prefiero comida de verdad jeje".