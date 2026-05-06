El Ente Provincial Regulador de la Electricidad intimó a las empresas distribuidoras de energía a garantizar el servicio eléctrico ante la inminente llegada de un temporal de viento previsto para la noche del 6 de mayo y la madrugada del día siguiente.

A través de un comunicado, el organismo exigió a las compañías adoptar todas las medidas necesarias para asegurar tanto la operación como el abastecimiento dentro del Sistema Interconectado Provincial, frente a posibles daños en la infraestructura.

La advertencia se da en el marco de alertas meteorológicas que anticipan ráfagas de viento de fuerte intensidad, capaces de provocar afectaciones en instalaciones eléctricas y eventuales cortes de suministro.

En paralelo, el EPRE pidió a los usuarios extremar las precauciones durante y después del fenómeno climático, especialmente ante la posible presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos que puedan representar un riesgo.

También se recomendó evitar cualquier tipo de manipulación de instalaciones dañadas y dar aviso inmediato a las distribuidoras ante situaciones de emergencia.

Para ello, se encuentran habilitadas las líneas de contacto de Naturgy, al 0800 666 3637, y de D.E.C.S.A., al 496-1784, disponibles para reportar inconvenientes o solicitar asistencia.

El organismo regulador informó además que, una vez que finalicen las ráfagas y estén dadas las condiciones de seguridad para el personal, supervisará las tareas de restitución del servicio y reparación de las zonas afectadas.

Además, se encuentra a disposición de las personas usuarias, en el sitio web ww.epresanjuan.gob.ar, el documento “Tormentas Severas y Electricidad. Respuestas a las Preguntas Frecuentes de las personas usuarias del Servicio Eléctrico”, que resume las respuestas a las consultas frecuentes que se reciben para los temporales de viento y la prestación del servicio eléctrico

De esta manera, el EPRE busca reforzar tanto el control sobre las distribuidoras como la prevención entre los usuarios, en un contexto climático que podría generar complicaciones en el suministro eléctrico.