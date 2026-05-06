Las canciones de Gustavo Cerati en su último disco que predijeron su muerte

Gustavo Cerati siempre fue reconocido por ser un artista muy poetico y reflexivo, lo que llevo a muchos seguidores a buscar significados ocultos en sus composiciones. Una teoria que gano fuerza sugiere que sus textos fueron una advertencia o presagio de su propia muerte.

El musico sufrio un derrame cerebral en 2010 que lo dejo en coma por varios años hasta su partida en 2014. Durante su carrera musical exploro temas sobre la vida y la trascendencia, por lo que algunas lineas parecen mas profundas hoy.

En la cancion Planta, el lider de Soda Stereo cantaba "no sé qué me pasa que ya no puedo volver al oír mi voz vegetal" y "necesito tener amarrados los pies", frases que muchos asocian con su estado posterior.

En Fuerza natural, el verso "viajo sin moverme de aquí" se interpreta como el movimiento de su alma mientras su cuerpo fisico estaba en una camilla. Tambien en Medium menciono "la extraña sensación de no pertenecer a este mundo", una idea que resuena con su partida definitiva.

La cancion Final caja negra aborda la mortalidad con la frase "luces como preparado para una muerte elegante y, sin embargo, lates…". En otros temas como En camino expreso "Quiero soñar un paraíso y no volver", mientras que en Engaña escribio "soñé estar aquí y no recuerdo despertar".

Uno de los versos mas impactantes esta en Caravana, donde dice "Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana", lo que evoca un entorno de hospital con maquinas y medicos.

Quiza la coincidencia mas asombrosa aparece en No existes, donde se escucha "Temí por mi cerebro aprisionado", vinculado por los fans al ACV ocurrido tras su ultimo show en Caracas. Aunque el propio musico solia decir que "no era bueno para la escritura", sus reflexiones sobre la vida y la muerte siguen vigentes.