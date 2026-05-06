Guia para cocinar las tres sopas mas ricas y famosas en tu cocina

Cuando bajan las temperaturas, las sopas son la mejor alternativa para resolver comidas nutritivas con mucho sabor. "Perfectas para disfrutar de un plato abundante y casero, estas sopas son íconos de la gastronomía. Probalas en casa", invita el texto original sobre estas recetas tradicionales.

La primera propuesta es la sopa de cebolla francesa para cuatro personas. Para hacerla se requieren cuatro cebollas grandes, 30 gramos de manteca, una cucharada de aceite, un litro de caldo de carne o verduras, cuatro rodajas de pan, 100 gramos de queso y condimentos. El proceso comienza cortando la verdura en pluma para cocinarla a fuego bajo con la manteca y el aceite hasta que esté dorada.

"El secreto de la sopa de cebolla está en caramelizar bien la base", señala la receta, advirtiendo que este paso puede demorar entre 25 y 30 minutos. Luego se agrega el caldo caliente para cocinar otros 10 o 15 minutos, se sirve en recipientes aptos para horno, se coloca el pan con el queso y se gratina.

Por otro lado, el ramen rápido casero ofrece una versión simplificada para dos comensales. Los ingredientes incluyen un litro de caldo, dos porciones de fideos, 150 gramos de carne en tiras o pollo, dos huevos, una zanahoria, espinaca, dos cucharadas de salsa de soja, una cucharadita de jengibre y un diente de ajo. "En el ramen, el caldo bien condimentado marca la diferencia. No olvides la salsa de soja y los fideos típicos, que no deben recocinarse", se aclara en los consejos.

Tras calentar el caldo con los condimentos, se suma la zanahoria, los fideos, la carne y la espinaca. Al servir, se añade un huevo hervido entre seis y siete minutos para que la yema quede cremosa. "No dudes en sumarle algas en trocitos u hongos frescos, que le dan el sabor umami típico al ramen japonés" y "Si son fan de los huevos fritos, corona tu ramen con uno, en vez del huevo cocido", son opciones para personalizar el plato.

Finalmente, la sopa de albóndigas con verduras es un clásico familiar español para cuatro personas. Las bolitas se preparan con 300 gramos de carne picada, un huevo, dos cucharadas de pan rallado y un diente de ajo. Para el caldo de 1,5 litros se utiliza una papa, una zanahoria, media cebolla, un tomate y fideos pequeños opcionales.

"En la sopa de albóndigas, hacerlas pequeñas mejora la cocción y la textura. Dorarlas en una sartén con un hilo de aceite y la cebolla, como primer paso, le suma sabor a la sopa", detalla la guía. Se rehogan los vegetales, se suma el caldo y tras 10 minutos se incorporan las albóndigas crudas para cocinar por otros 10 o 15 minutos. Es posible sumarle perejil al final y guardar las sobras. "Todas se pueden preparar con anticipación y recalentar sin perder calidad, conservadas en la heladera", concluye la información.