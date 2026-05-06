Icardi le pegó donde más le duele a Wanda Nara y vendió la casa de los sueños

Mauro Icardi decidió cerrar una etapa cargada de tensiones en Argentina al desprenderse de la vivienda ubicada en Nordelta que alguna vez fue el anhelo de Wanda Nara. Esta propiedad fue adquirida por el deportista en enero de 2025 mientras se recuperaba de una lesión en su rodilla y la habitó junto a la China Suárez antes de su regreso a Turquía.

Sin embargo, la situación legal del inmueble se complicó recientemente. Al respecto, Marina Calabró explicó que "El embargo actual es por 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereses. Sobre este embargo, se pide una ampliación para que el monto ascienda a 600 mil dólares más intereses".

La noticia de la venta fue confirmada por Yanina Latorre, quien analizó la actualidad del futbolista, sus dificultades para hallar club en la segunda mitad del año y señaló que "La trifulca de Mauro, la China y Wanda no le importa más a nadie, por más que juegue bien al fútbol…Sus historias de Instagram son siempre puteando a la prensa argentina, hablando de…" antes de revelar que "Ah, vendió la casa de los sueños".

Según la panelista, el comprador es un residente de la zona y la operación se realizó por una suma millonaria que genera dudas. Latorre detalló que "La compró un vecino de ahí de Nordelta. Rarísimo…¿para qué puso 6 millones? Malísimo".

En su momento, Wanda Nara había contado que ella eligió esa casa para vivir con su familia cuando el jugador se retirara de las canchas, pero la compra se demoró porque a él no le gustaba el lugar. No obstante, Icardi la adquirió apenas se separaron. La empresaria afirmó que "Lo hizo porque sabía que era la casa de mi sueños".

A pesar de este movimiento, el deportista parece querer mantenerse cerca de su exesposa. Latorre aseguró que él planea mudarse a metros de la nueva propiedad de Nara y lanzó que "Ahora se va a comprar una cerca de donde se compró Wanda, donde tiene esta mansión nueva. Dejá de joder…yo creo que esto ya no es ni noticia".