El tremendo sacrificio de la China Suárez para acompañar a Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi demuestran una vez más que prefieren transitar sus caminos a la par. Esta semana se presentan dos situaciones relevantes para ambos que se superponen y obligaron a la actriz a tomar una determinación importante. Ella optó por quedarse en Turquía y no viajar a México para formar parte de los Premios Platino 2026.

Este evento de origen español galardona a las mejores series y películas iberoamericanas y latinas donde este año hay varios argentinos nominados. Entre ellos aparecen Guillermo Francella por Homo Argentum, Belén de Dolores Fonzi, El Eternauta de Bruno Stagnaro, Menem de Mariano Varela y Ariel Winograd. También se espera la presencia de Ricardo Darín y un show de María Becerra.

Aunque la actriz no está nominada por ningún trabajo del último año, se confirmó que había sido invitada para participar de la gala, posiblemente para entregar una estatuilla como hizo en 2022. Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez confirmó que la artista no estará presente para acompañar a Mauro Icardi en un momento decisivo con el Galatasaray. Al respecto, el colega explicó que "Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol".

La decisión de Eugenia Suárez de priorizar el apoyo anímico hacia su novio por sobre un evento de gran relevancia para su carrera internacional llamó la atención. Según detalló Méndez en La Posta del Espectáculo, "Cualquier movimiento tiene que ser pensado 10.000 veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana".

Esta elección implica que la China baje la intensidad laboral tras un año cargado de rodajes y presentaciones. La joven regresará a Argentina recién en junio, una vez que finalice el torneo local. Sobre la situación deportiva del futbolista, Méndez reafirmó que "Justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana". Hasta el momento, la actriz solo viajó sola a nuestro país en dos oportunidades para cumplir con compromisos de trabajo, reforzando la idea de que la pareja busca mantenerse unida el mayor tiempo posible.