La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que durante mayo de 2026 se realizará el pago de hasta $108.062 para familias con tres o más hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el marco del programa Tarjeta Alimentar.

El beneficio, que forma parte del sistema de Asignaciones Familiares SUAF, se acredita de manera automática y está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables.

Según se informó, podrán acceder al cobro los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, las personas gestantes a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), las familias con hijos con discapacidad que reciben AUH (sin límite de edad) y las madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

En cuanto a los montos, el esquema actualizado establece que las familias con un hijo recibirán $52.250, aquellas con dos hijos cobrarán $81.936, mientras que las familias con tres o más hijos percibirán $108.062. En tanto, las personas gestantes que cobran la AUE recibirán $52.250.

Para verificar si se accede al beneficio, los usuarios deben ingresar a la plataforma Mi Anses con su número de CUIL o DNI y la clave de la seguridad social, dirigirse a la sección “Consultar” y allí el sistema indicará si están incluidos en el padrón de la Tarjeta Alimentar.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y en la fecha habitual de cobro de la AUH, AUE o PNC, según corresponda, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, el calendario de pagos puede consultarse en el sitio oficial del organismo o a través de Mi ANSES, ingresando en la sección “Hijos” y luego en “Mis Asignaciones”, donde se detalla la fecha exacta de acreditación según la terminación del DNI.

De esta manera, Anses avanza con los pagos correspondientes a mayo, reforzando la asistencia económica a familias con hijos en un contexto de alta demanda social.