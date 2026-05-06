Bayern Múnich y Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026, en un duelo decisivo que definirá al segundo finalista del torneo.

El encuentro se disputará desde las 21:00 (hora de España), en lo que promete ser un partido de alto voltaje tras el electrizante 5-4 a favor del PSG en la ida.

El equipo alemán, dirigido por Vincent Kompany, está obligado a revertir la serie ante su gente: necesita ganar por un gol para forzar el alargue o por dos para clasificar directamente. Por su parte, el conjunto parisino, conducido por Luis Enrique, buscará sostener la ventaja y meterse en una nueva final continental.

El partido podrá verse por televisión a través de señales deportivas internacionales y plataformas de streaming como ESPN y servicios digitales asociados, dependiendo del país.

En cuanto a las formaciones probables, el Bayern saldría con Neuer en el arco; una defensa con Stanišić, Upamecano y Tah; mientras que en el mediocampo se destacan Kimmich y Pavlović. En ataque, figuras como Harry Kane y Jamal Musiala aparecen como las principales cartas ofensivas.

Por el lado del PSG, el equipo tendría a Safonov en el arco; una línea defensiva encabezada por Marquinhos y Hakimi; mientras que en ofensiva sobresalen nombres como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, claves en el partido de ida.

El cruce aparece como una final anticipada entre dos potencias europeas que llegan en gran nivel. El ganador avanzará al partido decisivo del certamen, donde ya espera rival tras la otra semifinal.

Con todos los condimentos (historia, figuras y una serie abierta) Bayern y PSG protagonizan uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo en la búsqueda de la gloria continental.